Для Crusader Kings 3 выйдет дополнение Legacy of Persia 9 ноября ©

Paradox Interactive анонсировала Crusader Kings 3: Legacy of Persia, новое дополнение для грандиозной стратегии, которое выйдет 9 ноября.

Пошатнувшийся халифат Аббасидов изо всех сил пытается удержать контроль над восточным ядром своей империи. Спорные преемственности, культурная дисгармония и плохие обстоятельства сговорились подорвать одно из величайших царств Средневековья. Путешествуйте по сложному миру средневекового Ирана в игре Crusader Kings III: Legacy of Persia, которая выйдет 9 ноября.

Вдохновленная исторической анархией Самарры, Legacy of Persia использует систему борьбы, чтобы создать новую обстановку и новые правила для иранского интермеццо — конфликта, который проверяет личную, культурную и религиозную лояльность. Создайте свою собственную новую династию в этой колыбели империй, положив конец арабскому господству над Персией, или проведите Халифат через кризис, укрепив мощь Багдада.