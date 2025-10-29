Для стратегии Crusader Kings 3 вышло крупное дополнение All Under Heaven

Сегодня для стратегии Crusader Kings 3 от компании Paradox Interactive вышло крупное дополнение All Under Heaven.
Дополнение добавило в третью часть возможность управлять странами Азии, включая Китай и Японию. Помимо этого, для Crusader Kings 3 вышел крупный патч 1.18.0 с улучшениями, доступными всем игрокам. В обновлении переработана карта мира, добавлена японская локализация и исправлены многочисленные ошибки.
В Steam дополнение получает положительные отзывы от игроков - рейтинг дополнения составляет 86%.
пиратский флаг поднят ...плавание спокойное
Можно будет китайцев сделать опиумными наркоманами?
Для этого есть Виктория 3
с
Славно, но жду обнову Elder Kings 2 больше чем оригинала. Может теперь благодаря дополнению акавирцев обновят как следует.