ЧАТ ИГРЫ
Crusader Kings 3 01.09.2020
Стратегия, Глобальная стратегия, Средневековье
9.2 3 197 оценок

Для стратегии Crusader Kings 3 вышло крупное дополнение All Under Heaven

AceTheKing AceTheKing

Сегодня для стратегии Crusader Kings 3 от компании Paradox Interactive вышло крупное дополнение All Under Heaven.

Дополнение добавило в третью часть возможность управлять странами Азии, включая Китай и Японию. Помимо этого, для Crusader Kings 3 вышел крупный патч 1.18.0 с улучшениями, доступными всем игрокам. В обновлении переработана карта мира, добавлена японская локализация и исправлены многочисленные ошибки.

В Steam дополнение получает положительные отзывы от игроков - рейтинг дополнения составляет 86%.

Комментарии:  5
Sky_Renat_Wars

пиратский флаг поднят ...плавание спокойное

Рикочико

Можно будет китайцев сделать опиумными наркоманами?

sapov

Для этого есть Виктория 3

IdealPierce

с

Kypощyп

Славно, но жду обнову Elder Kings 2 больше чем оригинала. Может теперь благодаря дополнению акавирцев обновят как следует.