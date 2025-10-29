Для стратегии Crusader Kings 3 вышло крупное дополнение All Under Heaven

Сегодня для стратегии Crusader Kings 3 от компании Paradox Interactive вышло крупное дополнение All Under Heaven.

Дополнение добавило в третью часть возможность управлять странами Азии, включая Китай и Японию. Помимо этого, для Crusader Kings 3 вышел крупный патч 1.18.0 с улучшениями, доступными всем игрокам. В обновлении переработана карта мира, добавлена японская локализация и исправлены многочисленные ошибки.

В Steam дополнение получает положительные отзывы от игроков - рейтинг дополнения составляет 86%.