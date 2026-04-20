Для стратегии Crusader Kings 3 вышло обновление 1.19 и анонсирован пропуск Chapter 5

Студия Paradox выпустила масштабное обновление для популярной стратегии Crusader Kings 3, а также представила новый пропуск расширений, который добавит в игру много нового контента. Бесплатный патч 1.19 под названием Scribe включает в себя кроссовер с ролевой игрой Kingdom Come: Deliverance, а также ряд новых геймплейных механик. Среди нововведений выделяются улучшенное планирование путешествий, возрастные заболевания для персонажей и новая вкладка ситуаций, предназначенная для личных историй правителей.

Новый пропуск расширений получил название Chapter 5, а его базовая стоимость составляет 43.99 доллара. Сразу 2 небольшие части этого пропуска уже доступны для игроков. Набор Symbols of Authority предлагает новые элементы одежды и короны для европейских правителей, дизайн которых вдохновлен реальными историческими регалиями. Музыкальный комплект Songs of the Realm добавляет в игру 13 новых композиций, которые представляют собой смесь ремастеров классических треков серии и адаптаций традиционной европейской музыки.

Остальные 2 крупных дополнения выйдут позже в этом году. Основное расширение By God Alone сосредоточится на религиозной жизни персонажей и добавит новые системы для христианских правителей. Игрокам предстоит развивать догматы своей веры на протяжении веков, бороться с ересями и преодолевать расколы. Масштабное дополнение Silk & Silver будет посвящено средневековой торговле и купеческим семьям. В нем появится возможность играть за торговую республику, строить свои особняки, зарабатывать золото на продаже экзотических товаров и устанавливать монополии на важных торговых путях.