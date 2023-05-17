Этот мод переносит Crusader Kings 3 в мир первой трилогии Warcraft ©

Crusader Kings 3 - игра мечты для любителей средневековья, но нет недостатка и в поклонниках, желающих перенести события в фэнтезийные реалии. Есть моды на Игру престолов, Древние свитки и даже мир Ведьмака. Теперь настала очередь Азерота.



Проект Warcraft: Guardians of Azeroth 2, доступны для скачивания на сайте PlayGround.ru на русском языке, представляет собой тотальную конверсию, переносящую Crusader Kings 3 в фантастический мир Азерота, известный по играм студии Blizzard Entertainment. Авторы изменили практически все элементы игры - карту, фракции, юнитов, персонажей, графические и звуковые элементы. Геймплей также подвергся значительным изменениям.

Авторы хотят воссоздать ранний период истории Азерота, сосредоточившись на событиях из первых трех частей серии Warcraft и ранних эпох WoW. На данный момент проект находится в альфа-фазе и имеет версию 0.2. Авторам предстоит еще долгий путь, но модификация уже находится на уровне, гарантирующем массу удовольствия.

Амбиции разработчиков огромны, но эта команда способна их реализовать. В конце концов, эта же команда несколько лет назад разработала впечатляющий аналогичный мод для Crusader Kings II под названием Warcraft: Guardians of Azeroth.

Стоит отметить, что в настоящее время последней версией CK3 является 1.9.0 - обновленная с выходом второго дополнения. Большинство модов, включая Warcraft: Guardians of Azeroth 2, пока поддерживают только 1.8.2, поэтому могут возникнуть некоторые проблемы. Однако разработчики уже работают над обновлением.