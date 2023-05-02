Грандиозные свадьбы и убийства на пиру в новом ролике дополнения Tours and Tournaments для Crusader Kings 3 ©

Хотя новое DLC для Crusader Kings III называется Tours and Tournaments, в меню есть еще кое-что, и сегодня Paradox выпустила новое видео на эту тему.

В ролике демонстрируются еще две функции, включенные в DLC, первая из которых - "Грандиозные свадьбы". Вы можете организовать грандиозную свадьбу, которая даст вам больше шансов заполучить супруга выше вашего уровня.

Вторая функция - "Убийства на пиру", и опять же, название не требует пояснений. Вы организуете пир с конкретным намерением заманить на него человека, который вам не нравится, и хладнокровно убить его.

Обе функции включают в себя множество событий и сюжетных поворотов.

Crusader Kings III в настоящее время доступна для PC, Xbox Series S и PS5. Стоит отметить, что контент для консольных версий запаздывает на несколько месяцев, поэтому данное DLC изначально выйдет только для ПК 11 мая 2023 года. Консольная версия появится позже.