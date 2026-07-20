Из PC Game Pass уходят Crusader Kings 3 и еще 7 игр

Подписчиков PC Game Pass ждут неприятные новости перед началом августа: 31 июля каталог сервиса покинут сразу 8 игр. Сильнее всего уход ударит по фанатам средневекового сеттинга и масштабных стратегий.

Главной потерей станет Crusader Kings 3 от Paradox Interactive. За годы жизни проект оброс внушительной стопкой дополнений, в которые многие успели вложить деньги. Если вы покупали DLC к игре, находясь на подписке, возникнет неприятный нюанс: чтобы продолжить играть со своими расширениями, базовую версию Crusader Kings 3 в Microsoft Store теперь придется покупать отдельно.

«Мы понимаем, что это решение огорчит пользователей, игравших по подписке. Чтобы сгладить переход, с 18 по 31 июля мы предложим скидку на базовую версию в Microsoft Store, и подписчики Game Pass смогут продолжить прохождение по сниженной цене», — отметили в Paradox.

Полный список проектов, покидающих PC Game Pass 31 июля:

Back to the Dawn;

Celeste;

Crusader Kings 3;

Mount and Blade 2: Bannerlord;

My Friendly Neighborhood;

Rain World;

Sniper Elite: Resistance;

Whiskerwood.

Помимо стратегий, каталог теряет пару отличных инди-хитов, которым стоит уделить время. Если вы цените сложные 2D-платформеры и много слышали о Celeste, но так и не добрались до игры, постарайтесь закрыть этот пробел до конца месяца.

Также обратите внимание на Rain World — очень самобытный проект на стыке платформера и метроидвании. Игра строится на экспериментах, исследовании и понимании местной экосистемы. Она либо сразу оттолкнет своей жесткостью к игроку, либо затянет на десятки часов, поэтому лучше оценить ее побыстрее, пока есть доступ. До момента удаления на все уходящие тайтлы действует стандартная скидка для подписчиков.

Такая ротация — очередное напоминание о том, что «ничто не вечно под луной». Поэтому, если вы планируете прохождение игр вдолгую, то в какой-то момент их все-таки придется купить.