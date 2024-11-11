Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Tours and Tournaments 18 ноября

Новые мероприятия и события появятся в Crusader Kings 3 на консолях с Tours and Tournaments, дополнением к знаменитой грандиозной стратегической ролевой игре Paradox о власти и престиже в средневековом мире. Игроки на консолях Xbox Series X|S и Playstation 5 смогут исследовать богатый мир Средневековья с помощью своих персонажей 18 ноября.

Разработанная Dragon’s Lake в партнерстве с Paradox Interactive, Tours and Tournaments позволяет вашим персонажам путешествовать по миру в паломничествах, турах по королевству или просто поездках на другие, более грандиозные мероприятия, такие как турниры, организованные других правителями, или грандиозные свадьбы в честь объединения великих династий. Используйте эти великие события, чтобы заключать новые союзы, умножать свою славу или заниматься небольшими мошенничествами, пока все ваши враги находятся в одном месте.

Особенности Crusader Kings 4: Tours and Tournaments включают в себя: