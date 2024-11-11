Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Tours and Tournaments 18 ноября

Новые мероприятия и события появятся в Crusader Kings 3 на консолях с Tours and Tournaments, дополнением к знаменитой грандиозной стратегической ролевой игре Paradox о власти и престиже в средневековом мире. Игроки на консолях Xbox Series X|S и Playstation 5 смогут исследовать богатый мир Средневековья с помощью своих персонажей 18 ноября.
Разработанная Dragon’s Lake в партнерстве с Paradox Interactive, Tours and Tournaments позволяет вашим персонажам путешествовать по миру в паломничествах, турах по королевству или просто поездках на другие, более грандиозные мероприятия, такие как турниры, организованные других правителями, или грандиозные свадьбы в честь объединения великих династий. Используйте эти великие события, чтобы заключать новые союзы, умножать свою славу или заниматься небольшими мошенничествами, пока все ваши враги находятся в одном месте.
Особенности Crusader Kings 4: Tours and Tournaments включают в себя:
- Грандиозные турниры: организуйте грандиозную демонстрацию подвигов, привлекая близлежащих дворян и странствующих рыцарей. Выберите события, укажите пункт назначения и используйте турнир, чтобы улучшить свое социальное положение или военную доблесть.
- Грандиозные туры: совершите путешествие по своему королевству, чтобы оценить своих вассалов, одарив их своей благосклонностью или вымогая у них более высокие налоги.
- Грандиозные свадьбы: сберегите свое золото для сложной церемонии, которая сосредоточит истинный смысл брака — политику. Уважайте своих родственников, угождайте своим вассалам и демонстрируйте свою силу.
- Система путешествий: спланируйте свой маршрут к этим великим мероприятиям, выбрав безопасность через цивилизованные земли или рискуя всем ради более прямого пути через темные леса или опасные горы. Облегчите себе путь с большой свитой, которая отметит вашу значимость, или путешествуйте налегке, чтобы вы могли приступить к делу.
- Рыцарские награды: удостойте своих лучших рыцарей особых титулов и наград, которые дадут бонусы им и армиям, которыми они командуют.
- Новые образцы доспехов: новые исторические образцы доспехов разных веков, интегрированные с новыми системами турниров и наград.
- Новая западная одежда: новые рисунки для образцов одежды покажут, как мода менялась и развивалась в Западной Европе со времен Каролингов до конца средневековой эпохи.