Моды, ставшие каноном: для Crusader Kings III выйдут два авторских DLC от сообщества

Paradox Interactive продолжает сближать официальную поддержку Crusader Kings III с моддинг-сообществом. Уже 27 января игра получит сразу два авторских DLC — Holy Buildings и High Medieval Warfare Attire, созданных известными мододелами в сотрудничестве со студией.

Набор Holy Buildings от автора Kefir úr посвящён архитектуре и религиозному наследию Средневековья. Дополнение расширяет визуальное разнообразие карты, добавляя новые модели культовых сооружений с региональной и конфессиональной спецификой. Игроки получат обновлённые проекты мечетей Африки, Персии, Индии и Юго-Восточной Азии, православных церквей Кавказа и Восточной Европы, итальянских католических храмов и тибетских ступ. Также в DLC представлены семь знаковых религиозных памятников, включая собор Святого Петра в Риме, Мон-Сен-Мишель с четырьмя уровнями развития, Кутб-Минар в Дели и университет Санкоре в Тимбукту.

Второе дополнение — High Medieval Warfare Attire — создано мододелом JedNick и сосредоточено на военном облике персонажей XIII–XIV веков. В набор вошли три новых типа брони, включая английские рыцарские сюрко и германскую бригантину, а также 18 исторически выверенных шлемов для Франции, Англии и германских земель. Среди них — различные варианты грандхельмов, шапели, кольчужные элементы и даже особый шлем для епископов-рыцарей.

Оба DLC носят косметический характер, но заметно усиливают атмосферу и историческую достоверность Crusader Kings III, демонстрируя, как лучшие идеи сообщества становятся частью официального контента.