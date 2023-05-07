Новое видео Crusader Kings 3 демонстрирует бесплатное обновление, которое выйдет вместе с DLC Tours and Tournaments ©

Paradox Interactive выпустила еще одно новое видео о бесплатном обновлении, которое появится вместе с DLC Tours and Tournaments для Crusader Kings 3.



Каждое крупное DLC, выпущенное для игры, обычно сопровождается крупным обновлением, и именно об этом идет речь в данном видео. Если вы хотите получить возможности, включенные в DLC, то все, у кого есть базовая игра, получают продемонстрированные сегодня возможности без дополнительной покупки.

К ним относятся регентства, переработка видов деятельности, вассальные позиции, размещение людей при оружии, экономический режим карты и переработка парикмахерской, которая также работает как своего рода фоторежим для ваших персонажей.

Crusader Kings III доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Однако следует отметить, что контент для консольных версий отстает на несколько месяцев. В связи с этим предстоящее DLC Tours and Tournaments выйдет только для ПК 11 мая 2023 года, а релиз для консолей запланирован на более поздний срок.