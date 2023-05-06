Новое видео дополнения Tours and Tournaments для Crusader Kings 3 посвящено рыцарским наградам ©

Paradox Interactive выпустила еще одно новое видео о грядущем DLC Tours and Tournaments для Crusader Kings III. На этот раз мы станем свидетелями глубокого погружения в новый способ настройки рыцарей в нашем сервисе — Knight Accolades. Они могут не только получать бонусы и повышать уровень, но вы также можете находить и назначать преемников, чтобы эти награды передавались из поколения в поколение.

Crusader Kings III в настоящее время доступна для ПК, Xbox Series S и PS5. Стоит отметить, что контент для консольных версий отстает на несколько месяцев, поэтому этот DLC первоначально будет выпущен только для ПК 11 мая 2023 года. Консольная версия появится позже.

Tours & Tournaments позволяет вашему правителю совершить поездку по своему королевству, организовывать турниры и участвовать в них, устраивать грандиозные свадьбы, награждать своих рыцарей почестями.