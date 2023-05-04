Новый ролик Crusader Kings 3 посвятили одной из новых механик предстоящего дополнения Tours and Tournaments ©

Компания Paradox Interactive выпустила новое видео о грядущем DLC Tours and Tournaments для Crusader Kings 3.

На этот раз мы видим еще одну из главных особенностей DLC - Grand Tours. По сути, вы можете отправить своего правителя в путешествие по его владениям с различными целями.

Вы можете отправиться в "Величественный тур", чтобы похвастаться перед своими подданными, в "Тур запугивания", чтобы напугать их и заработать страх, или в "Тур налогообложения", чтобы вывести их из себя.

Crusader Kings 3 в настоящее время доступна для PC, Xbox Series S и PS5. Стоит отметить, что контент для консольных версий запаздывает на несколько месяцев, поэтому данное DLC изначально выйдет только для ПК 11 мая 2023 года. Консольная версия появится позже.

Tours & Tournaments позволяет вашему правителю путешествовать по своему королевству, организовывать и участвовать в турнирах, устраивать грандиозные свадьбы, одаривать своих рыцарей почестями и накапливать новые произведения искусства.