Одна из самых популярных механик Crusader Kings 3 станет бесплатной: путь авантюристов будет открыт для всех игроков

Paradox Interactive объявила о важном изменении для Crusader Kings 3: до конца 2026 года возможность играть за безземельного авантюриста станет частью базовой версии игры. Ранее эта механика была доступна только владельцам дополнения Roads to Power.

О планах разработчиков рассказал геймдиректор проекта Александр Олтнер в новом дневнике разработки. По его словам, команда изначально рассматривала безземельных персонажей как временный игровой этап — например, для свергнутых правителей или членов династий, которые пытаются заработать влияние перед возвращением к борьбе за титулы. Однако после релиза выяснилось, что игроки воспринимают такой стиль прохождения совершенно иначе.

Как отмечает Олтнер, старт за безземельного авантюриста в 867 году неожиданно стал самой популярной отправной точкой кампании в Crusader Kings 3, причём с большим отрывом от других вариантов. Игрокам понравилась возможность начать путь буквально с нуля, путешествовать между государствами, выполнять поручения знати, набирать последователей и самостоятельно строить историю восхождения к власти.

Перевод механики в базовую игру состоится одновременно с выходом дополнения Silk and Silver, посвящённого торговле и купеческой деятельности. После обновления все владельцы Crusader Kings 3 смогут создавать собственных странствующих персонажей и развивать их без покупки Roads to Power.

При этом часть контента дополнения сохранит эксклюзивный статус. По словам разработчиков, некоторые уникальные контракты, цели и специализированные сценарии останутся доступны только владельцам DLC. Подробности о том, какие именно элементы войдут в базовую игру, а какие останутся частью расширения, Paradox обещает раскрыть позднее.

В студии также подчёркивают, что перенос механики в основную версию позволит активнее развивать её в будущем. Сейчас любой новый контент для авантюристов приходится привязывать к тематике Roads to Power, тогда как после изменения разработчики смогут свободнее экспериментировать с новыми идеями и расширять один из самых востребованных способов прохождения.

Для Crusader Kings 3 это ещё один пример того, как особенно успешные механики со временем становятся частью базового опыта. Судя по реакции сообщества, решение сделать путь авантюриста бесплатным может стать одним из самых популярных изменений последних лет для глобальной стратегии Paradox.