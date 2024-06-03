Paradox Interactive анонсировала дополнение про Византию для Crusader Kings 3 - оно выйдет 24 сентября

Издательство Paradox Interactive официально анонсировало новое крупное дополнение для Crusader Kings 3.
Дополнение называется "Дорога к величию" и будет посвящено Византии. Ключевые особенности дополнения представлены ниже.
- У игрока появится возможность выбрать нескольких наследников, которые будут соправителями;
- Появится возможность начать игру в качестве простого дворянина или искателем приключений без земли и денег;
- Если игрок лишится всего, то у него будет возможность управлять средоточием власти рода, а так же усиливать ее с помощью постройки новых зданий;
- Будет представлен новый дизайн карт и различные тематические локации вроде тронного зала в Константинополе;
- Игроков ждет средневековье без феодализма. Они увидят различные тематические события;
- Интерфейс игры изменится в византийском стиле;
- Появится возможность выбрать нескольких наследников — они будут соправителями.
Выход дополнения состоится 24 сентября 2024 года.
У Минаева про Византию хорошие ролики были, надеюсь хоть что-то добавят из разряда "Византийской дипломатии". // Roman Romanov
Забыли сказать про возможность выбрать нескольких наследников — они будут соправителями
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