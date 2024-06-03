ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crusader Kings 3 01.09.2020
Стратегия, Глобальная стратегия, Средневековье
9.1 1 937 оценок

Paradox Interactive анонсировала дополнение про Византию для Crusader Kings 3 - оно выйдет 24 сентября

AceTheKing
Новости

Издательство Paradox Interactive официально анонсировало новое крупное дополнение для Crusader Kings 3.

Дополнение называется "Дорога к величию" и будет посвящено Византии. Ключевые особенности дополнения представлены ниже.

  • У игрока появится возможность выбрать нескольких наследников, которые будут соправителями;
  • Появится возможность начать игру в качестве простого дворянина или искателем приключений без земли и денег;
  • Если игрок лишится всего, то у него будет возможность управлять средоточием власти рода, а так же усиливать ее с помощью постройки новых зданий;
  • Будет представлен новый дизайн карт и различные тематические локации вроде тронного зала в Константинополе;
  • Игроков ждет средневековье без феодализма. Они увидят различные тематические события;
  • Интерфейс игры изменится в византийском стиле;
  • Появится возможность выбрать нескольких наследников — они будут соправителями.

Выход дополнения состоится 24 сентября 2024 года.

+ ещё 2 картинки
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

У Минаева про Византию хорошие ролики были, надеюсь хоть что-то добавят из разряда "Византийской дипломатии". // Roman Romanov

0
nemsis94

Забыли сказать про возможность выбрать нескольких наследников — они будут соправителями

-1
AceTheKing
Появится возможность выбрать нескольких наследников — они будут соправителями.

Вы о чем? В новости изначально была информация об этом.

0