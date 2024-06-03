Paradox Interactive анонсировала дополнение про Византию для Crusader Kings 3 - оно выйдет 24 сентября

Crusader Kings 3 предлагает вам погрузиться в средневековую эпоху, где каждое решение влияет на судьбу вашего благородного рода.

Действие разворачивается в IX-XI веках. Вы возглавляете аристократический клан и ведёте его к процветанию на просторах Европы, Азии и Африки. Путём дипломатии, войн и коварных интриг ваша задача — расширить владения, обрести титулы и вассалов, чтобы основать могущественную империю.

Это живой мир со своими законами, где каждый персонаж — не просто фигурка на карте. При дворе интригуют придворные, рыцари сражаются в поединках, крестьяне пашут поля. Здесь можно заключать браки по расчёту и строить коварные планы.

Игра охватывает огромную территорию реального средневекового мира. Покоряйте графства и королевства от Скандинавии до Африки. Каждое новое поколение открывает новые возможности для вашей династии.