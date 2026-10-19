Paradox Interactive анонсировала дополнение Silk & Silver для Crusader Kings 3 с республиками и торговлей

Издательство Paradox Interactive и студия Paradox Development Studio анонсировали следующее крупное дополнение для глобальной стратегии Crusader Kings 3 под названием Silk & Silver. Релиз расширения запланирован на 17 ноября на ПК. Проект войдет в состав сезонного абонемента Chapter V и сфокусируется на средневековой торговле, купеческих домах и полноценном возвращении республиканского строя.

Главным нововведением станет появление сразу 2 новых форм правления. Первой из них станет купечество, позволяющее управлять безземельными торговыми династиями. Игрокам предстоит прокладывать прибыльные торговые пути для более чем 40 видов товаров, распространять влияние компании и выбирать между 3 специализациями: караванщиком для перевозки огромных партий грузов, ростовщиком для кредитования европейских монархов или ремесленником для создания ценных артефактов. Базой для операций послужит фамильное поместье, которое можно расширять и перестраивать за счет золота и престижа.

Второй формой правления станут республики, где во главе государства стоят патрицианские семьи, а власть распределяется на основе богатства и поддержки городского собрания. Игрокам предложат писать конституцию республики, влиять на законы, основывать фактории на чужих землях и объединяться с соседями в торговые лиги. Вместе с новыми механиками дополнение добавит 2 исторических сценария: 1066 год с акцентом на торговые сети шелка и пряностей, а также 1178 год, посвященный конфликту гвельфов и гибеллинов в Северной Италии с карнавалами и ожесточенной политической борьбой.

После анонса у игроков возник вопрос о том, как масштабная переработка торговли скажется на привычных феодальных правителях. Представитель команды разработчиков дал разъяснение по поводу взаимодействия сословий в официальном сообществе игры.

Большая часть торговли будет осуществляться купцами и республиками, а все остальные полагаются на торговцев. Исключением станут маршруты распределения, с помощью которых правители смогут перемещать товары между подконтрольными рынками внутри своих владений для удовлетворения нужд. Торговля задумана так, чтобы не перегружать игроков, если они целенаправленно не отыгрывают купца.

- PDX-Trinexx, представитель студии Paradox Interactive

Стилизованный анимационный трейлер вызвал неоднозначную реакцию сообщества. Значительная часть фанатов выразила тревогу из-за слишком скорого окна релиза, поскольку студия выпускает расширение всего через месяц после спорного By God Alone. Предыдущее дополнение раскритиковали за сломанный баланс религиозных течений, ереси искусственного интеллекта и технические сбои, которые разработчики не успели исправить до анонса новой порции платного контента.