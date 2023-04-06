Paradox Interactive закрыла две студии, которые работали над DLC для Stellaris и Crusader Kings 3 ©

Paradox Interactive объявила о закрытии двух собственных студий, которые занимались разработкой DLC для Stellaris и Crusader Kings 3, уволив тридцать шесть человек. Это часть реструктуризации, которую шведский издатель проводил в последние месяцы, чтобы отойти от децентрализованной модели разработки.

Под сокращение попадают студии в Умео и Мальме. Окончательное закрытие произойдет в течении этого года, с одновременной консолидацией разработки в Стокгольме, где находится основная студия. Paradox подчеркнула, что реструктуризация не затронет ее офисы в Северной Америке и остальной Европе.

В объявлении Paradox четко указала, что: "Мы пришли к выводу, что наша нынешняя структура, при которой разработка наших активных серий децентрализована между нашими студиями в Швеции, не является оптимальной для нас в долгосрочной перспективе". Представитель компании добавил, что сокращение деятельности в меньшем количестве мест является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.

В настоящее время Paradox сосредоточена на своих самых успешных сериях, к которым относятся Crusader Kings, Stellaris и Cities: Skylines. В октябре 2021 года она объявила об отмене необъявленных проектов на сумму 15 миллионов долларов США.

К закрытым студиям относятся: