Paradox Interactive закрыла две студии, которые работали над DLC для Stellaris и Crusader Kings 3

Paradox Interactive объявила о закрытии двух собственных студий, которые занимались разработкой DLC для Stellaris и Crusader Kings 3, уволив тридцать шесть человек. Это часть реструктуризации, которую шведский издатель проводил в последние месяцы, чтобы отойти от децентрализованной модели разработки.
Под сокращение попадают студии в Умео и Мальме. Окончательное закрытие произойдет в течении этого года, с одновременной консолидацией разработки в Стокгольме, где находится основная студия. Paradox подчеркнула, что реструктуризация не затронет ее офисы в Северной Америке и остальной Европе.
В объявлении Paradox четко указала, что: "Мы пришли к выводу, что наша нынешняя структура, при которой разработка наших активных серий децентрализована между нашими студиями в Швеции, не является оптимальной для нас в долгосрочной перспективе". Представитель компании добавил, что сокращение деятельности в меньшем количестве мест является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.
В настоящее время Paradox сосредоточена на своих самых успешных сериях, к которым относятся Crusader Kings, Stellaris и Cities: Skylines. В октябре 2021 года она объявила об отмене необъявленных проектов на сумму 15 миллионов долларов США.
К закрытым студиям относятся:
- Paradaxo Arctic, расположенная в Умео и основанная в 2014 году. Изначально она состояла из двадцати разработчиков, но всего два года назад было принято решение удвоить это число. В основном она занималась разработкой DLC для Stellaris. Overlord и Aquatics.
- Paradox Thalassic расположена в Мальмё и основана в 2017 году, чтобы заниматься мобильными играми по мотивам серии Paradox. Фактически работала в основном над расширением Crusader Kings 3. His Royal Court и Fate of Iberia.
Надеюсь дсц для Стелларис делать не перестанут и перенесут в другую студию...
Лучше бы создателей Friends and Foes уволили. Те два ДЛС то лучше
Вот что бывает когда ты вместо того чтобы просто делать качественный продукт скатываешься в повесточку и начинаешь вилять попкой пред 2% громогласного меньшинства.
Парадоксы докатились до того, что в одном из патчей тупо удалили белых мужчин из игры. То есть в принципе. Раньше были портреты и модельки правителя, а потом БАЦ и теперь либо шоколадку делай, либо азиата.
За соевость приходиться платить и платить дорого, вплоть до полного финансового краха.
Чел, ну что ты приплетаешь свои твиттерские фобии, эти шведы продают игры российским игрокам в Steam, ведь они в первую очередь опытные дельцы. За 2022-й год выручка на 36% больше, чем за 2021. Прибыль до вычета налогов +189% (ок. 86 млн долларов). Всё у них путем, DLC берут и требуют новые.