Разработчики Crusader Kings 3 раскрыли первые подробности о дополнении, посвященном кочевым правителям

Paradox предоставила первые подробности о следующем дополнении Crusader Kings 3, которое будет посвящено кочевым правителям. Видео было предоставлено раньше обычного, чтобы игроки могли увидеть, куда движутся разработчики, и при желании оставить отзыв, фактически получив шанс повлиять на разработку до запуска дополнения.

Кочевые культуры будут иметь свой собственный тип правления и даже совершенно новую валюту, просто называемую «стадо», которая по сути будет служить мерой власти правителя. Стадо также будет влиять на несколько важных элементов, таких как размер армии и создание всадников, отношения между лордами и подданными и многое другое.

Конечно, кочевые правители не были бы кочевыми, если бы они не мигрировали, и будут механики, побуждающие их перемещаться между локациями, либо достигая соглашения с местными жителями, либо вытесняя их.

Также появятся знаковые поселения юрт, которые кочевые правители будут носить с собой, как это делают искатели приключений. Как и лагерь искателей приключений, их можно улучшать и получать несколько дополнительных зданий, которые служат различным целям.