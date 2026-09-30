Состоялся релиз дополнения By God Alone для Crusader Kings 3 с игрой за Папу Римского и масштабной реформой церкви

Студия Paradox Development Studio и издательство Paradox Interactive выпустили масштабное дополнение By God Alone для глобальной средневековой стратегии Crusader Kings 3 одновременно с бесплатным обновлением 1.20.0 под кодовым именем Crozier. Релиз состоялся 30 сентября 2026 года на площадке Steam, где расширение доступно по цене 1209 рублей или в составе сезонного абонемента Chapter V. Новая глава развития проекта целиком посвящена христианской церкви и механизмам духовной власти, ожидавшим столь глубокой реформы с момента премьеры стратегии.

Центральной механикой дополнения стала возможность полноценной игры за теократии и духовных правителей. Игроки могут возглавить владения епископов или занять папский престол в Риме, распоряжаясь церковной казной, собственным типом правления и региональными архидиоцезами. Для католического мира разработчики воссоздали Коллегию кардиналов со шкалой папабилей, где избрание понтифика зависит от противостояния благочестивых аскетов, влиятельных магнатов и народных любимцев. Светские монархи при этом способны бросать вызов Святому Престолу, провозглашая собственных антипап ради контроля над церковным золотом и торговлей индульгенциями.

Существенную роль в игровом процессе заняла система марионеток, позволяющая правителям подчинять ключевых персонажей через шантаж, взятки и личное влияние. Через зависимых прелатов светские владыки могут продавливать отлучения от церкви неугодных соседей, инициировать священные войны и выбивать права на титулы.

Все началось с идеи нашего геймдиректора, который увидел некое подобие театра кукол, в котором светские правители манипулируют церковными марионетками.

- Антон Холмквист, ведущий художник By God Alone

Религиозная жизнь европейского региона теперь структурирована глобальной ситуацией христианской церкви, которая проходит через череду фаз от хрупкого единства до внутренних кризисов. В стартовой дате 867 года сохраняется неразделенная халкидонская церковь, а теологические споры на Вселенских соборах, силовые захваты святынь и разногласия по догматам неумолимо двигают шкалу к Великому расколу. Каждая конфессия получила возможность дробиться на отдельные обряды, способные перерастать в самостоятельные ереси, а персонажи обзавелись персональными догматами и шкалой духовной реализации, определяющей греховность поступков и душевное равновесие.

Бесплатный патч 1.20.0 Crozier принес переработку монашеских и рыцарских орденов, динамические священные места с почитанием реликвий святых и механику возведения грандиозных соборов. Разработчики также отчитались об оптимизации загрузки файлов и улучшении стабильности на поздних стадиях кампании. Значительным изменениям подверглась среда для моддинга: отдельная команда специалистов расширила лимиты скриптового движка и внедрила систему приоритетов событий, избавив авторов модификаций от необходимости полностью перезаписывать оригинальные файлы игры.

На старте продаж пользовательский рейтинг дополнения в Steam закрепился на уровне около 70 процентов положительных отзывов. Игроки встретили релиз одобрением за долгожданную глубину европейской политики и заметное ускорение загрузки клиента, но раскритиковали техническое состояние новинки. В отзывах сообщают о багах при взаимодействии с марионетками, сбоях в работе Коллегии кардиналов и поломке интерфейса назначения советников, а также о традиционном отключении большинства фанатских модификаций из-за радикального изменения внутренней структуры базы данных.