Crusader Kings 3 01.09.2020
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Свежее обновление 1.9.1 для Crusader Kings 3 привносит несколько интересных изменений

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butcher69
Новости

Разработчики Crusader Kings 3 выпустили новое обновление 1.9.1, вносящее ряд интересных изменений, влияющих на игровой процесс. Самыми важными из них являются:

  • введение "Точек интереса" в систему путешествий, которая вознаграждает игрока за посещение интересных точек мира, таких как здания, столицы королевств/империй и природные чудеса света;
  • новые события, связанные с потенциальным ущербом для персонажей, таким как неспособность действовать или преждевременная смерть;
  • изменения в балансе игры - среди прочего, бонус, связанный с паломничеством, был уменьшен на 25% (с 50% до 25%). Это означает, что паломничества теперь дают 25% бонус к благочестию вместо 50%. Также были введены максимальные значения для золота в разные эпохи, что повлияет на важность дохода на более поздних этапах игры. Правила престижа, связанные с различными действиями и решениями, такими как женитьба или решение о налогах, также были уменьшены;
  • обновления интерфейса, новые графические элементы;
  • улучшения ИИ, который теперь, помимо прочего, будет более склонен лишать титулов неверных вассалов. ИИ также больше не будет отправлять детей в университет, если они недостаточно богаты;
  • несколько изменений для моддеров - новые возможности и инструменты для создания собственных модификаций игры;
  • несколько сотен исправлений ошибок.

С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.

Crusader Kings 3 дебютировала на ПК 10 сентября 2020 года. В свою очередь, версии для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5 вышли в 2022 г. Игра также доступна в рамках подписки Game Pass (как на ПК, так и на XSX/S).

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