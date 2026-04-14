В мае Crusader Kings 3 для PS5 и Xbox Series получит крупное дополнение Roads to Power

Paradox Interactive и команда Room 8 Group анонсировали крупное дополнение Roads to Power для Crusader Kings 3 на PS5 и Xbox Series Новый контент будет доступен с 11 мая.

Доступное на ПК с 2024 года, дополнение Roads to Power является одним из крупнейших и наиболее важных релизов на сегодняшний день, расширяя возможности игры благодаря новому типу правления и совершенно иному способу погружения в средневековый мир. Благодаря новому DLC игроки смогут играть за безземельного искателя приключений, свободно путешествовать, принимать контракты в качестве наёмника и строить собственный лагерь, накапливая богатство и престиж, пока не заявят права на собственное владение.

Дополнение также добавляет бюрократическое имперское правительство, вдохновлённое византийской системой назначаемых губернаторов. Игроки смогут управлять семейным имением, строить здания и бороться за имперские должности, используя интриги и влияние для продвижения по административной иерархии. Новая система влияния позволяет игрокам продвигаться от безземельного дворянина до губернатора, с возможностью влиять на имперскую преемственность или даже установить соправительство.

Также 11 мая выйдет дополнение «Странствующие дворяне», посвящённое путешествиям и странствующей жизни. Оно представляет новый образ жизни Странника с тремя направлениями: Инспектор фокусируется на улучшении своего владения или окружающей среды; Странник путешествует, чтобы снизить стресс и завоевать славу; а Путешественник фокусируется на изучении языков и культурных исследованиях, посещении памятников и знаковых мест средневекового мира. Включены новые виды деятельности, такие как Инспекция, Экскурсия и Экспедиции к памятникам, а также многочисленные события, связанные с путешествиями и новой механикой.