Бесплатный плейтест The Crust открыт

Плейтест бесплатный, и в нём доступна полная игра с обновлением 1.1, без ограничений.

Нажмите «Запросить доступ» на странице The Crust в магазине.

Когда придёт приглашение, Steam пришлёт письмо, а в библиотеке появится The Crust 1.1 Closed Test.

Плейтест продлится до МСК 9 ноября 01.59.

Прогресс переносится в полную игру!

Зовите друзей: каждый участник может пригласить до 3 друзей в Steam (дружить нужно не меньше 30 дней). Они получат уведомление в Steam и смогут принять приглашение на странице The Crust в магазине.

Не хотите ждать? На The Crust действует скидка 40% до 17 ноября, а владельцы игры уже сейчас могут играть в обновление 1.1 в публичной бете (Свойства → Бета-версии → «beta - Update 1.1»).

Сэкономьте 40% при покупке The Crust в Steam