Демо-версия симулятора лунной колонии The Crust будет доступна в Steam с 9 по 16 октября 2023 года ©

Разработчик игры из VEOM Studio сообщил что стратегия-симулятор лунной колонии The Crust примет участие в фестивале Steam «Играм быть» (9–16 октября), так что на следующей неделе вы сможете ознакомиться с демо-версией игры.

Также был представлен новый официальный трейлер.

Ваша лунная колония - последняя надежда человечества, если, конечно, вы сможете выжить. The Crust - это экономическая стратегия-симулятор лунной колонии, в которой вам предстоит строить на поверхности и под ней, исследовать лунную поверхность и выходить в межпланетное пространство. Используйте лунные ресурсы и определите судьбу человечества.