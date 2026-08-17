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The Crust 15.07.2024
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство, Космос, Научная фантастика
8.2 147 оценок

Космо градострой The Crust от российских разработчиков выходит в релиз 10 сентября после двух лет раннего доступа

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Российская команда VEOM Studio выпустла симулятор лунной колонии The Crust в ранний доступ летомм 2024 года. Спустя два года и несколько крупных апдейтов, которые каждый раз кардинально дополняли и улучшали геймплей проект, наконец, был доведен до версии 1.0.

10 сентября The Crust выходит в полноценный релиз!

В полноценной версии The Crust вас ждут завершённая сюжетная кампания, улучшенная оптимизация, новые модули, а также новый режим планирования.

Вот что появится в игре 10 сентября:

Сюжет и события

  • Завершённая сюжетная кампания с несколькими концовками.
  • Обновлённый пролог.
  • Глобальные события: солнечные вспышки, метеоритные дожди, эпидемии и не только.

Новые механики

  • Режим планирования модулей и конвейеров.
  • Строительство дорог для грузовиков.
  • Возможность менять входные и выходные ресурсы любого производственного модуля.
  • Тренировочный центр: отправляйте колонистов на платное ускоренное обучение.
  • Увольнение колонистов и настройка уровня зарплат.
  • Продажа МБУ и харвестеров, удаление аванпостов.
  • Улучшенные режимы автопокупки и автопродажи.

Песочница 2.0

  • Выбор точки старта на карте Луны.
  • Сиды генерации карты и стартовых настроек.
  • Новые ландшафтные карты.
  • Дополнительные настройки режима.

Новый контент

  • Новые модули: противометеоритная пушка, душ и туалет.
  • Визуальные стили внутренней отделки помещений.
  • Полностью переработанный визуал раскапываемых стен, базальта и реголита.
  • Новые музыкальные треки от нашего композитора.
  • Новые достижения Steam.

Оптимизация и удобство

  • Крупная оптимизация логистики и множества других систем: ощутимый прирост FPS и заметно меньшее потребление RAM.
  • Улучшены поведение и баланс колонистов.
  • Онлайн-таблица лидеров с подробной статистикой игроков.
  • Множество UI/UX-улучшений.
  • Порт на macOS.

Добавляйте The Crust в список желаемого в Steam и уже совсем скоро получите уведомление о релизе:

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Комментарии:  2
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Ну и хорошо

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