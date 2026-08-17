Космо градострой The Crust от российских разработчиков выходит в релиз 10 сентября после двух лет раннего доступа

Российская команда VEOM Studio выпустла симулятор лунной колонии The Crust в ранний доступ летомм 2024 года. Спустя два года и несколько крупных апдейтов, которые каждый раз кардинально дополняли и улучшали геймплей проект, наконец, был доведен до версии 1.0.

10 сентября The Crust выходит в полноценный релиз!

В полноценной версии The Crust вас ждут завершённая сюжетная кампания, улучшенная оптимизация, новые модули, а также новый режим планирования.

Вот что появится в игре 10 сентября:

Сюжет и события

Завершённая сюжетная кампания с несколькими концовками.

Обновлённый пролог.

Глобальные события: солнечные вспышки, метеоритные дожди, эпидемии и не только.

Новые механики

Режим планирования модулей и конвейеров.

Строительство дорог для грузовиков.

Возможность менять входные и выходные ресурсы любого производственного модуля.

Тренировочный центр: отправляйте колонистов на платное ускоренное обучение.

Увольнение колонистов и настройка уровня зарплат.

Продажа МБУ и харвестеров, удаление аванпостов.

Улучшенные режимы автопокупки и автопродажи.

Песочница 2.0

Выбор точки старта на карте Луны.

Сиды генерации карты и стартовых настроек.

Новые ландшафтные карты.

Дополнительные настройки режима.

Новый контент

Новые модули: противометеоритная пушка, душ и туалет.

Визуальные стили внутренней отделки помещений.

Полностью переработанный визуал раскапываемых стен, базальта и реголита.

Новые музыкальные треки от нашего композитора.

Новые достижения Steam.

Оптимизация и удобство

Крупная оптимизация логистики и множества других систем: ощутимый прирост FPS и заметно меньшее потребление RAM.

Улучшены поведение и баланс колонистов.

Онлайн-таблица лидеров с подробной статистикой игроков.

Множество UI/UX-улучшений.

Порт на macOS.

Добавляйте The Crust в список желаемого в Steam и уже совсем скоро получите уведомление о релизе: