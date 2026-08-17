Космо градострой The Crust от российских разработчиков выходит в релиз 10 сентября после двух лет раннего доступа

Российская команда VEOM Studio выпустла симулятор лунной колонии The Crust в ранний доступ летомм 2024 года. Спустя два года и несколько крупных апдейтов, которые каждый раз кардинально дополняли и улучшали геймплей проект, наконец, был доведен до версии 1.0.
10 сентября The Crust выходит в полноценный релиз!
В полноценной версии The Crust вас ждут завершённая сюжетная кампания, улучшенная оптимизация, новые модули, а также новый режим планирования.
Вот что появится в игре 10 сентября:
Сюжет и события
- Завершённая сюжетная кампания с несколькими концовками.
- Обновлённый пролог.
- Глобальные события: солнечные вспышки, метеоритные дожди, эпидемии и не только.
Новые механики
- Режим планирования модулей и конвейеров.
- Строительство дорог для грузовиков.
- Возможность менять входные и выходные ресурсы любого производственного модуля.
- Тренировочный центр: отправляйте колонистов на платное ускоренное обучение.
- Увольнение колонистов и настройка уровня зарплат.
- Продажа МБУ и харвестеров, удаление аванпостов.
- Улучшенные режимы автопокупки и автопродажи.
Песочница 2.0
- Выбор точки старта на карте Луны.
- Сиды генерации карты и стартовых настроек.
- Новые ландшафтные карты.
- Дополнительные настройки режима.
Новый контент
- Новые модули: противометеоритная пушка, душ и туалет.
- Визуальные стили внутренней отделки помещений.
- Полностью переработанный визуал раскапываемых стен, базальта и реголита.
- Новые музыкальные треки от нашего композитора.
- Новые достижения Steam.
Оптимизация и удобство
- Крупная оптимизация логистики и множества других систем: ощутимый прирост FPS и заметно меньшее потребление RAM.
- Улучшены поведение и баланс колонистов.
- Онлайн-таблица лидеров с подробной статистикой игроков.
- Множество UI/UX-улучшений.
- Порт на macOS.
Добавляйте The Crust в список желаемого в Steam и уже совсем скоро получите уведомление о релизе:
Ну и хорошо
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