Российская VEOM Studio заканчивает тестирование DLC New Horizon для игры The Crust

Сегодня последний день открытого бета-теста The Crust: New Horizon в Steam, а это значит, что большое DLC перейдет к этапу добавления в основную игру.

Аванпосты

DLC New Horizon добавит в симулятор лунной колонии The Crust возможность строительства аванпостов, которые позволят создать на Луне целую сеть по добычи и хранению ресурсов. Теперь вам нужно будет также заниматься логистикой для налаживания поставок как добытых ресурсов на базу, так и транспортировки всего необходимого для создания и работы аванпоста.

Транспортная пушка

Эта установка позволят запускать вам исследовательские и ресурсные зонды на огромные расстояния, ускоряя процесс освоения всей территории Луны.

Зонды позволят быстро выявить все зоны скопления ресурсов на планете (ой, то есть на спутнике), а также аномальные зоны.

Аномалии обеспечивают особые модификаторы и являются лучшим местом для строительства очередного аванпоста (если эффекты конкретной аномалии положительные).

Построив аванпост, вы займетесь производством харвестеров - сборщиков ресурсов.

Новые модули

Помимо Аванпостов и Транспортной пушки, DLC New Horizon добавит в The Crust и другие интересные модули.

Термоядерный генератор позволит добывать огромное количество электроэнергии на основе контролируемого термоядерного синтеза.

позволит добывать огромное количество электроэнергии на основе контролируемого термоядерного синтеза. Центр ИИ обеспечит пассивный приток очков науки, став хорошим подспорьем к уже имеющимся способам получения ОН через исследовательские контракты и колонистов.

обеспечит пассивный приток очков науки, став хорошим подспорьем к уже имеющимся способам получения ОН через исследовательские контракты и колонистов. Биогенератор - это еще один источник электроэнергии, которой вам понадобится огромное количество, особенно на работу Центра ИИ.

- это еще один источник электроэнергии, которой вам понадобится огромное количество, особенно на работу Центра ИИ. Узел обработки данных позволит вам выдерживать идеальный баланс между деньгами и электроэнергией, излишки которой вы сможете продавать за кредиты.

Обновление работы конвейеров

Работа конвейеров была полностью переработана, в том числе по технической части. Теперь большое количество конвейеров не будет так загружать систему вашего ПК, а это значит, что вы сможете возвести огромную сеть, покрывающую всю поверхность Луны.

Режим Песочницы

Новый режим в The Crust, который позволит настроить игру полностью под себя. Вы можете избавить себя от тех игровых сложностей, которые лично вам не нравятся. Например, можно отключить конечность ресурсов или выдать себе на старте игровую валюту и очки науки. Дроны можно сделать неразряжаемыми, а колонистов психически устойчивыми. Всё это позволит вам сосредоточиться на тех механиках, которые вас наиболее привлекают в The Crust.

Также в игре появится множество геймплейных удобств по заявкам игроков, а еще лунное радио, которое позволит выбирать понравившиеся треки.

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