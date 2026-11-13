Симулятор лунной колонии The Crust обновился до версии 1.1: FPS на крупных базах выше до трех раз

The Crust получила самую крупную оптимизацию за историю игры, а также новый модуль Квантовый CPU и десятки доработок.

С релиза 1.0 прошло два месяца, и за это время разработчики выпустили около двадцати патчей. Но именно 1.1 меняет ощущения от The Crust, когда база становится по-настоящему большой.

До 3 раз выше FPS на крупных базах

Некоторые игроки сталкивались со снижением FPS при масштабировании производства на поздних этапах игры. Помимо того, что маленькое количество кадров само по себе неприятно, оно также мешало реализовывать космические амбиции игроков.

Поэтому в 1.1 вошёл самый крупный пакет оптимизаций за всю историю игры: интерфейсы, режимы строительства и коммуникаций, выбор модулей, конвейеры, множители дронов, склады и даже переключение между уровнями.

Результат: FPS на крупных базах выше в 2-3 раза, а сохранения загружаются почти в 9 раз быстрее. Некоторые игроки, у которых очень большие базы вылетали при загрузке, теперь запускают свои сохранения без проблем.

Конечно, на этом процесс оптимизации не заканчивается, и разработчики продолжат улучшать производительность игры.

Новый модуль: Квантовый CPU

На поздних этапах приходится строить довольно много модулей CPU для масштабирования, а они требуют немало жилого пространства. Квантовый CPU позволяет эффективнее расходовать ценные квадратные метры площади и высокотехнологичные компоненты.

Сначала Квантовый CPU был в планах на обновление 1.2, но он оказался готов раньше, так что строить его можно уже в 1.1!

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