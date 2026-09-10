Состоялся релиз лунной экономической стратегии The Crust с выходом масштабной версии 1.0

После 2 лет и пребывания в раннем доступе студия Veom Studio совместно с издательством Crytivo выпустила релизную версию 1.0 научно-фантастической экономической стратегии The Crust. Проект вышел на площадке Steam 15 июля 2024 года и предлагает взять под управление лунную промышленную корпорацию, спасти Землю от надвигающегося кризиса и наладить масштабные автоматизированные цепочки добычи сырья как на поверхности, так и в недрах спутника.

Главной новостью для участников тестирования стала полная несовместимость прежних сохранений с версией 1.0. В релизном билде разработчики полностью переписали алгоритмы логистики, структуру конвейерных сетей и механику раскопок, из-за чего перенести старые базы оказалось технически невозможно. Для игроков, которые планируют завершить длительные прохождения на старых картах, создатели сохранили доступ к предыдущей сборке раннего доступа через бета-ветку клиента Steam, однако для изучения актуального контента строить фабрику придется с чистого листа.

Одним из ключевых дополнений версии 1.0 стал режим проектирования, позволяющий заранее планировать модули и конвейерные магистрали с сохранением рецептов еще до начала фактических строительных работ. В ответ на постоянные жалобы сообщества на хаотичное движение транспорта команда внедрила инструменты возведения асфальтированных дорог и парковок. Новая логика поиска пути заставляет грузовики выбирать оборудованные трассы, исключая столкновения с дорогостоящими агрегатами базы.

Особое внимание в финальном обновлении уделили оптимизации программного кода. Создатели заявили о переработке взаимодействия складов, сокращении числа вызовов отрисовки и оптимизации геометрии массовых моделей, что снизило требования к оперативной памяти и нагрузку на видеокарту. По расчетам инженеров студии, прирост кадровой частоты на масштабных производственных базах составляет от 30-50% до 100-200% на слабых конфигурациях ПК. Вместе с релизом на операционной системе Windows стратегия также впервые официально стала доступна на платформах Linux и macOS.

Сюжетная составляющая получила логическое завершение в виде полноценной кампании с несколькими концовками и неоднозначными сюжетными выборами. Поздний этап игры осложнили катастрофическими событиями вроде солнечных вспышек, эпидемий и разрушительных метеоритных дождей. Для отражения падений метеоритов на базу добавили защитные лазерные пушки, каждый залп которых сжигает энергоячейки, а для предотвращения антисанитарии и морального упадка персоналу потребовалось обустраивать гигиенические комплексы.

Поведение колонистов также претерпело серьезные изменения в сторону расширения автономии. Руководство получило возможность гибко настраивать ставки зарплат и увольнять лишних сотрудников, однако персонал больше не намерен терпеть плохие условия труда. При критическом падении комфорта или задержках выплат специалисты способны подать в отставку по собственному желанию и покинуть колонию на ближайшей транспортной капсуле.

Свободный режим песочницы был обновлен до версии 2.0, включив в себя 4 новых кратера, генерацию начальных условий по сидам и свободный выбор точки высадки на карте. До 24 сентября 2026 года игра продается со скидкой 35% за 649 рублей при базовой стоимости 999 рублей. На момент выхода из раннего доступа проект насчитывает более 3200 пользовательских отзывов в Steam с общим рейтингом одобрения 74%.