Состоялся релиз симулятора лунной колонии The Crust

После 5 лет разработки на свет выходит The Crust, игра, сочетающая в себе элементы RimWorld и Satisfactory. Студия VEOM при поддержке Crytivo дарит игрокам шанс отправиться в экспедицию на Луну, построить там колонию и раскрыть её секреты. The Crust уже доступна в Steam с полной русской локализацией и создатели представили релизный трейлер.
The Crust - это не просто игра про строительство и управление ресурсами. Это история о выживании, стратегии и исследовании, где каждый ваш выбор определяет судьбу человечества.
Вам предстоит:
- Сталкиваться с суровыми условиями Луны, управляя скудными ресурсами.
- Руководить смелыми экспедициями, прокладывая путь к новым открытиям.
- Строить процветающую лунную колонию, обеспечивая её жизнеспособность.
- Разгадывать тайны Луны, делая научные открытия.
Повествование игры тесно переплетает научное любопытство с необходимостью выживания. Каждый ваш выбор влияет на исход лунной миссии, делая каждое прохождение уникальным.
Отлично,выглядит очень красиво, надо попробовать! Кто пробовал поделитесь впечатлениями?