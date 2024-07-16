Состоялся релиз симулятора лунной колонии The Crust

После 5 лет разработки на свет выходит The Crust, игра, сочетающая в себе элементы RimWorld и Satisfactory. Студия VEOM при поддержке Crytivo дарит игрокам шанс отправиться в экспедицию на Луну, построить там колонию и раскрыть её секреты. The Crust уже доступна в Steam с полной русской локализацией и создатели представили релизный трейлер.

The Crust - это не просто игра про строительство и управление ресурсами. Это история о выживании, стратегии и исследовании, где каждый ваш выбор определяет судьбу человечества.

Вам предстоит:

Сталкиваться с суровыми условиями Луны, управляя скудными ресурсами.

Руководить смелыми экспедициями, прокладывая путь к новым открытиям.

Строить процветающую лунную колонию, обеспечивая её жизнеспособность.

Разгадывать тайны Луны, делая научные открытия.

Повествование игры тесно переплетает научное любопытство с необходимостью выживания. Каждый ваш выбор влияет на исход лунной миссии, делая каждое прохождение уникальным.