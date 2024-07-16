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The Crust 15.07.2024
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство, Космос, Научная фантастика
6.8 30 оценок

Состоялся релиз симулятора лунной колонии The Crust

butcher69
Новости

После 5 лет разработки на свет выходит The Crust, игра, сочетающая в себе элементы RimWorld и Satisfactory. Студия VEOM при поддержке Crytivo дарит игрокам шанс отправиться в экспедицию на Луну, построить там колонию и раскрыть её секреты. The Crust уже доступна в Steam с полной русской локализацией и создатели представили релизный трейлер.

The Crust - это не просто игра про строительство и управление ресурсами. Это история о выживании, стратегии и исследовании, где каждый ваш выбор определяет судьбу человечества.

Вам предстоит:

  • Сталкиваться с суровыми условиями Луны, управляя скудными ресурсами.
  • Руководить смелыми экспедициями, прокладывая путь к новым открытиям.
  • Строить процветающую лунную колонию, обеспечивая её жизнеспособность.
  • Разгадывать тайны Луны, делая научные открытия.

Повествование игры тесно переплетает научное любопытство с необходимостью выживания. Каждый ваш выбор влияет на исход лунной миссии, делая каждое прохождение уникальным.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
NikolayMikolay

Отлично,выглядит очень красиво, надо попробовать! Кто пробовал поделитесь впечатлениями?

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