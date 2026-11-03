В The Crust увеличится FPS и скорость загрузки сохранений

В градостроительном симуляторе лунной колонии The Crust стартовало бето-тестирование обновления 1.1, которое будет добавлено в основную игру примерно через две недели.

Главная цель апдейта 1.1 - увеличить частоту кадров, а также скорость загрузки сохранений, что крайне важно для игроков на поздних этапах игры, успевших построить большие базы.

В ходе работы были оптимизированы различные интерфейсы, режимы строительства и коммуникаций, выбор модулей, конвейеры, множители дронов, склады и даже переключение между уровнями, – все, чтобы игра на поздней стадии стала значительно комфортнее.

Проделанная работа позволила увеличить количество FPS на крупных базах в 2-3 раза. Это самый крупный пакет оптимизаций за всю историю игры.

Кроме того, мы оптимизировали процесс загрузки сохранений, в результате которого она ускорилась почти в 9 раз, а некоторые игроки, столкнувшиеся с крашами на своих очень больших базах, смогли без проблем запустить свои сохранения.

Но в игре есть и другие нововведения, которые уже добавлены игру с прошлыми патчами.

Последние нововведения в The Crust:

Теперь можно изменять направления конвейеров.

Добавлено Большое газовое хранилище для экономия места на базе.

Теперь вы можете вручную назначать кровати колонистам, что позволит выбирать каждому сотруднику спальное место неподалеку от его работы.

В Технологический центр добавлено два новых усиления: одно на увеличение скорости производства модулей, а второе на увеличение скорости роста органики.

В дереве исследований появились новые улучшения: исследование “Адаптивной фотовольтаики” усилит эффективность всех солнечных панелей на базе на 5%, “Системы ДаВинчи” – надежность и срок службы всех модулей на 10%, а в ближайшее время мы также добавим уникальный эффект для исследования “Код Земли”.

Эти и другие обновления уже доступны в основной версии The Crust.