Анонсирована изометрическая ролевая игра Crux Diaries в сеттинге антиутопии

Независимая студия Kravtology представила страницу своего нового проекта Crux Diaries RPG в магазине Steam. Игра позиционируется как изометрическая CRPG с пошаговыми боями, вдохновленная классическими представителями жанра.

Действие разворачивается в государстве альтернативной истории, которое находится в состоянии антиутопии и балансирует на грани гражданской войны. Игрокам предстоит взять на себя роль персонажа, способного повлиять на будущее страны и определить свою судьбу в наступающем хаосе. Разработчики делают акцент на нелинейности повествования. Выбор игрока и прокачанные навыки героя будут напрямую менять ход истории и открывать различные варианты развития событий.

Геймплейная составляющая позволяет добиваться целей разными путями. Пользователи смогут использовать дипломатию для мирного урегулирования конфликтов или прибегать к языку грубой силы. Взаимодействие с NPC, от простых граждан до влиятельных фигур, играет ключевую роль в формировании сюжета. Боевая система реализована в тактическом пошаговом формате, требующем планирования каждого действия.

Авторы также отметили использование технологий искусственного интеллекта для создания портретов персонажей. Системные требования проекта весьма демократичны и позволяют запустить игру на компьютерах со встроенной видеокартой и 8 ГБ оперативной памяти. Точная дата релиза пока не сообщается, но уже заявлена поддержка русского языка в интерфейсе и субтитрах.