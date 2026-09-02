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Cry of Fear 25.04.2013
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
8.9 513 оценок

Кошмар на Unity: инди-разработчик показал катсцену ремейка Cry of Fear

TheSkoofLord TheSkoofLord

Инди-разработчик игр под ником VAME продемонстрировал новую катсцену из фанатского ремейка культового психологического хоррора Cry of Fear. Проект создается на движке Unity.

Мнение о возможном Cry of Fear Remake

Показанные кадры демонстрируют обновленную графику, постановку сцен и мрачную атмосферу оригинальной игры. Переход на Unity позволит автору улучшить освещение, детализацию окружения и визуальную часть проекта.

Напомним, оригинальная Cry of Fear вышла на движке GoldSource и завоевала популярность благодаря пугающей атмосфере, сюжету и необычным монстрам.

Точная дата выхода ремейка пока неизвестна. Проект находится в разработке силами энтузиаста, поэтому сроки релиза могут появиться ещё не скоро.

ПК 3
14
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Cry of Fear в свое время на устаревшем «голдсорсе» пугала до седых волос за счет адской атмосферы и звука. Если автор сохранит эту давящую безысходность и нормально настроит освещение на Unity получится дикий кайф для любителей настоящего олдскульного хоррора. Саймон заслуженно должен вернуться.

6
Black3D

Наконец то выпустят обновленное средство от запора.

2
Destroited
Кошмар на Unity

да весь этот ублюдочный движок один сплошной кошмар

1
BattleEffect

голдсурс версию бы пройти, а то гонял только в кооп режиме

Джеймс Морган Макгилл

Cry of Fear Прохождение КУплинов смотрите обоссытесь

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