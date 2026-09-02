Кошмар на Unity: инди-разработчик показал катсцену ремейка Cry of Fear

Инди-разработчик игр под ником VAME продемонстрировал новую катсцену из фанатского ремейка культового психологического хоррора Cry of Fear. Проект создается на движке Unity.

Показанные кадры демонстрируют обновленную графику, постановку сцен и мрачную атмосферу оригинальной игры. Переход на Unity позволит автору улучшить освещение, детализацию окружения и визуальную часть проекта.

Напомним, оригинальная Cry of Fear вышла на движке GoldSource и завоевала популярность благодаря пугающей атмосфере, сюжету и необычным монстрам.



Точная дата выхода ремейка пока неизвестна. Проект находится в разработке силами энтузиаста, поэтому сроки релиза могут появиться ещё не скоро.