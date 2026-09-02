Кошмар на Unity: инди-разработчик показал катсцену ремейка Cry of Fear

Инди-разработчик игр под ником VAME продемонстрировал новую катсцену из фанатского ремейка культового психологического хоррора Cry of Fear. Проект создается на движке Unity.
Показанные кадры демонстрируют обновленную графику, постановку сцен и мрачную атмосферу оригинальной игры. Переход на Unity позволит автору улучшить освещение, детализацию окружения и визуальную часть проекта.
Напомним, оригинальная Cry of Fear вышла на движке GoldSource и завоевала популярность благодаря пугающей атмосфере, сюжету и необычным монстрам.
Точная дата выхода ремейка пока неизвестна. Проект находится в разработке силами энтузиаста, поэтому сроки релиза могут появиться ещё не скоро.
Cry of Fear в свое время на устаревшем «голдсорсе» пугала до седых волос за счет адской атмосферы и звука. Если автор сохранит эту давящую безысходность и нормально настроит освещение на Unity получится дикий кайф для любителей настоящего олдскульного хоррора. Саймон заслуженно должен вернуться.
Наконец то выпустят обновленное средство от запора.
да весь этот ублюдочный движок один сплошной кошмар
голдсурс версию бы пройти, а то гонял только в кооп режиме
Cry of Fear Прохождение КУплинов смотрите обоссытесь