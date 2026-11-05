CRYMELIGHT не вышла в Steam в назначенный день - FuRyu не дождалась завершения проверки Valve

Японская компания FuRyu отложила выход ПК-версии CRYMELIGHT буквально за несколько часов до премьеры. Игра должна была появиться в Steam 5 ноября, однако проверка финальной сборки со стороны Valve затянулась дольше ожидаемого. В результате разработчики пока не могут назвать даже приблизительную дату релиза на платформе.

При этом перенос коснулся исключительно ПК: версии для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 вышли по первоначальному расписанию. Пользователям Steam остаётся доступна бесплатная демоверсия, позволяющая познакомиться с проектом до полноценного запуска.

CRYMELIGHT — мрачный экшен-рогалик из серии CRY, в которую также входят Crystar и Crymachina. Главная героиня Алиса оказывается в потустороннем месте под названием Страна чудес. Вместе с проводницей Мэри ей предстоит сражаться с воплощениями чужих и собственных грехов, чтобы добраться до Королевы и получить шанс на свободу.

Одной из особенностей игры станет необычная боевая система, в которой используются покерные комбинации. Ранее ведущий сценарист Наоки Хисая также называл CRYMELIGHT самой эмоциональной частью серии. Теперь же поклонникам на ПК придётся подождать, пока FuRyu и Valve завершат необходимые процедуры. Когда это произойдёт, пока неизвестно.