CRYMELIGHT получила вступительный ролик - дарк-бисёдзё-рогалик отправит Алису в Страну чудес

Издатель FuRyu и студия Winning Entertainment Group представили вступительный ролик CRYMELIGHT — новой части серии мрачных экшен-RPG о девушках, сражающихся с заблудшими душами. В видео звучит заглавная композиция Love and Guilt в исполнении Mary, которую озвучивает Хитоми Секине. Музыку написал Sakuzyo, а за анимацию отвечала iRi animation production.

События CRYMELIGHT разворачиваются после CRYSTAR и CRYMACHINA. Главная героиня по имени Алиса просыпается без воспоминаний в загадочном мире и получает от Белого Кролика задачу спуститься на самый нижний уровень Чистилища, чтобы заслужить «Возрождение».

Местом действия станет Страна чудес — своеобразная тюрьма для душ умерших. Алиса узнаёт, что выбраться отсюда можно только победив Королеву, после чего объединяется с таинственной девушкой Мэри. По мере продвижения героиня сталкивается с грехами своих спутников и постепенно узнаёт об их болезненном прошлом.

Основой CRYMELIGHT станет рогалик-экшен с несколькими необычными механиками. После гибели врагов вокруг Алисы возникает «Чудесное измерение» — сине-фиолетовая область, которая постепенно расширяется и усиливает способности героини. Полученные навыки могут менять скорость распространения измерения и характер бонусов, позволяя адаптировать стиль боя.

Другой важной системой станет построение комбинаций из пяти карт навыков по принципу покера. Чем сильнее собранная комбинация, тем мощнее её эффект. При этом поражение не обнуляет весь прогресс: материалы, полученные через систему покаяния, можно использовать для постоянного улучшения оружия и аксессуаров.

Между сражениями Алиса возвращается в Чаепитие — убежище, где героини общаются, раскрывают детали прошлого и готовятся к следующему спуску. CRYMELIGHT также позволит переключаться между камерой, ориентированной на погружение в мир, и более удобным для боя видом сверху.

CRYMELIGHT выйдет 5 ноября на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.