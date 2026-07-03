Представлен обзорный трейлер CRYMELIGHT - нового мрачного roguelike-экшена от создателей CRYSTAR и CRYMACHINA

Издатель FuRyu и студия Winning Entertainment Group опубликовали новый обзорный трейлер CRYMELIGHT — «темного» roguelike-экшена с элементами RPG, продолжающего серию, в которую ранее вошли CRYSTAR и CRYMACHINA. Одновременно разработчики раскрыли новые подробности о сюжете, игровых механиках и ключевых особенностях проекта.

Главной героиней игры станет девушка по имени Алиса, которая приходит в себя в Чистилище, полностью утратив воспоминания о своей прошлой жизни. Ее проводником становится Белый Кролик, объясняющий правила этого странного мира. Чтобы получить шанс на перерождение и вернуть утраченную память, Алисе предстоит принять участие в смертельно опасной игре, победить загадочную Королеву и добраться до самых глубоких уровней Чистилища.

На своем пути героиня объединится с таинственной девушкой по имени Мэри и познакомится с другими обитателями этого мира. Постепенно Алиса начнет видеть воспоминания своих спутников, сталкиваясь с их грехами, сожалениями и трагическими судьбами. Авторы обещают историю, посвященную искуплению, принятию собственных ошибок и эмоциональному взрослению персонажей.

Игровой процесс сочетает динамичный экшен и элементы roguelike. Каждое новое прохождение будет отличаться благодаря случайным событиям, меняющимся комбинациям навыков и постепенному развитию персонажа между попытками.

Одной из главных механик станет Wonder Dimension. После уничтожения противников на поле боя появляется особая зона, которая постепенно расширяется и усиливает способности Алисы, ускоряя ее передвижение и открывая новые тактические возможности. В зависимости от выбранных навыков меняются как размеры этой области, так и получаемые бонусы, что позволяет адаптировать стиль игры под собственные предпочтения.

Еще одной особенностью станет система Skill Cards, вдохновленная покером. Во время прохождения игрок собирает карты способностей, формируя комбинации из пяти карт. Чем сильнее собранная «рука», тем мощнее становятся получаемые эффекты, существенно влияющие на атаки, передвижение и общую тактику ведения боя.

После каждой вылазки Алиса возвращается в Tea Party Hall — безопасное место, где можно пообщаться с другими персонажами, узнать больше об их прошлом, признаться в накопленных грехах и обменять полученные в боях материалы на улучшения оружия, аксессуаров и постоянные усиления. Даже после гибели часть прогресса сохраняется, позволяя постепенно становиться сильнее и продвигаться все глубже в Чистилище.

Разработчики также предусмотрели два режима отображения игрового процесса. World-Immersion Mode делает акцент на кинематографичности, уменьшает количество элементов интерфейса и приближает камеру к персонажу, тогда как Action Mode использует классический вид сверху, сохраняя всю необходимую информацию на экране для более комфортных и динамичных сражений.

Релиз CRYMELIGHT состоится 4 ноября 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC через Steam.