Crypt Custodian - игра про кота-уборщика в загробном мире выйдет 27 августа

Разработчик Кайл Томпсон и издатель Top Hat Studios объявили дату выхода игры Crypt Custodian — метроидвании про озорного черного кота Плутона, попавшего в загробный мир.

По сюжету, усатый проказник разгневал стража посмертия Кендру. Она изгнала его из дворца и навечно приговорила к должности уборщика. Кот Плутон будет путешествовать по загробному миру и сражаться с монстрами, используя метлу.

В Crypt Custodian можно подружиться с другими духами, узнать причину их гибели и вечного изгнания. Общаться с призраками и улучшать снаряжение предстоит баре «Пристанище грешника».

Авторы обещают большой открытый мир, головоломки, множество разнообразных способностей и эпических боссов. Также в игре будет поддержка русского языка.

Crypt Custodian выйдет 27 августа 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.