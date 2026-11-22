Моддер под ником mucahityurtlu выпустил обновлённую версию Crysis Co-op Project, которая позволяет проходить оригинальную Crysis 2007 года в компании до четырёх игроков. Модификация поддерживает все 11 заданий одиночной кампании, сохраняя основные игровые механики и физические эффекты.

Особое внимание разработчик уделил сохранению оригинальной физики DirectX 10. Игроки смогут разрушать постройки, наблюдать за движением растительности и масштабными взрывами. Даже сражения в невесомости из миссии Core полностью работают в кооперативном режиме, включая синхронизацию перемещения во всех шести направлениях.

Некоторые задания были специально переработаны для совместного прохождения. Например, в миссии Onslaught участники могут управлять танками M1A2 Abrams, распределяя обязанности водителя и стрелка. Одновременно четыре игрока смогут использовать два танка. В задании Ascension каждый участник получит собственный летательный аппарат VTOL для совместных воздушных операций.

Способности нанокостюма сохранили характеристики из одиночной кампании. Игроки также смогут видеть свет фонарей на оружии товарищей. Если персонаж получит смертельное ранение, он упадёт на землю, после чего союзник сможет его оживить. В случае гибели всей команды прохождение возобновится с последней контрольной точки.

Обновление v0.3.37.0 добавило встроенный браузер серверов и автоматическое подключение. Для организации совместной игры больше не требуются учётная запись GameSpy, ручная настройка портов маршрутизатора или VPN. В лобби можно выбирать сложность, включать дружественный огонь и настраивать отображение уведомлений об убийствах. Для сетевого соединения используются технологии UPnP, STUN и ретранслятор Cloudflare TURN.

В комплект также входит лаунчер, автоматически выполняющий необходимые настройки и создающий кооперативные карты из файлов установленной игры.

Для запуска необходима 64-битная версия оригинальной Crysis 2007 года с обновлением 1.2 или 1.2.1. Поддерживаются издания Steam, GOG, EA App и дисковые копии. При этом Crysis Remastered пока несовместима с модификацией.