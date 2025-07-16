Графон: вышло обновление для мода Crysis - Enhanced Edition, который значительно улучшает графическую составляющую игры

RStudio выпустили новое обновление для крупного графического мода для оригинальной Crysis - Enhanced Edition. Мод пригодится тем, кто по ряду причин предпочитает оригинальную версию игры, а не ремастер.
Обновление 2025 года значительно перерабатывает визуальную составляющую каждого уровня в игре, улучшая освещение, текстуры и шейдеры. Почти все поверхности в игре теперь имеют новые, более качественные текстуры.
Несмотря на значительное улучшение графики, мод сохраняет оригинальный облик и стиль игры. Это как играть в классический Crysis, но в новых красках. Это обновление идеально подходит для игроков, которые любят оригинальную игру, но хотят, чтобы она выглядела более современной.
Моддер также улучшил запечённое освещение и рэгдолл мертвых тел. Кроме того, игра получила улучшенные отражения в реальном времени. Более того, мод добавляет Screen Space Shadows на оружие, NPC и руки игрока. Так же были улучшены тени воды.
Благодаря данной модификации, даже спустя 18 лет после релиза, PC-версия оригинальной Crysis всё еще сможет дать бой в плане графики и ряду современных игр.
Нанопосоны тут еще остались?
Я уже больше 10 лет задаюсь тем же вопросом)
Максимум посонов.
Отражение в воде от ГГ есть?
бессмысленно когда оригинал уже сняли с продажи и есть только ремастер, который к тому же вероятно лучше
На месте всё. И всё прекрасно можно купить. Я даже в корзину кинул.
ремастер отличный там есть лишь несколько моментов которые можно улучшить и то не критичные
Графон по сей день даёт жару некоторым новым играм, которые жрут как не в себя
Чёт не понял, они улучшили в оригинале то что уже есть в ремастере?
парадокс для самой графонистой игры вышел мод улучшающей графику