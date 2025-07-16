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Crysis 13.11.2007
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.9 5 609 оценок

Графон: вышло обновление для мода Crysis - Enhanced Edition, который значительно улучшает графическую составляющую игры

AceTheKing AceTheKing

RStudio выпустили новое обновление для крупного графического мода для оригинальной Crysis - Enhanced Edition. Мод пригодится тем, кто по ряду причин предпочитает оригинальную версию игры, а не ремастер.

Crysis "Enhanced Edition - улучшение графики"

Обновление 2025 года значительно перерабатывает визуальную составляющую каждого уровня в игре, улучшая освещение, текстуры и шейдеры. Почти все поверхности в игре теперь имеют новые, более качественные текстуры.

Несмотря на значительное улучшение графики, мод сохраняет оригинальный облик и стиль игры. Это как играть в классический Crysis, но в новых красках. Это обновление идеально подходит для игроков, которые любят оригинальную игру, но хотят, чтобы она выглядела более современной.

Моддер также улучшил запечённое освещение и рэгдолл мертвых тел. Кроме того, игра получила улучшенные отражения в реальном времени. Более того, мод добавляет Screen Space Shadows на оружие, NPC и руки игрока. Так же были улучшены тени воды.

Благодаря данной модификации, даже спустя 18 лет после релиза, PC-версия оригинальной Crysis всё еще сможет дать бой в плане графики и ряду современных игр.

23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Del_Arg

Нанопосоны тут еще остались?

6
Legend_of_the_Hero

Я уже больше 10 лет задаюсь тем же вопросом)

1
hpi

Максимум посонов.

1
Denis Kyokushin

Отражение в воде от ГГ есть?

3
Tommy.

бессмысленно когда оригинал уже сняли с продажи и есть только ремастер, который к тому же вероятно лучше

2
Gords
1
Legend_of_the_Hero

На месте всё. И всё прекрасно можно купить. Я даже в корзину кинул.

2
RelexUA

ремастер отличный там есть лишь несколько моментов которые можно улучшить и то не критичные

Случайный Игрок

Графон по сей день даёт жару некоторым новым играм, которые жрут как не в себя

2
Юрий Пенкин

Чёт не понял, они улучшили в оригинале то что уже есть в ремастере?

2
WerGC

парадокс для самой графонистой игры вышел мод улучшающей графику

1