Слух: Crytek заморозила Crysis 4 ради полноценного ремейка первой части с трассировкой путей и сюжетом Warhead

Crytek тихо разместила вакансию Game Director во Франкфурте для работы над необъявленным проектом. Совпадение? Вряд ли.

Слухи о заморозке Crysis 4 ходили давно, а теперь картина складывается в нечто куда более интересное: студия, судя по всему, делает полноценный ремейк оригинальной Crysis с нуля.

Если верить источникам, Crytek перебросила ресурсы с четвертой части на масштабный ремейк первой игры. И это не косметическая переработка с подтянутыми текстурами, а разработка с чистого листа на продвинутой версии CryEngine.

Главная техническая ставка проекта - полный трассировщик пути (full path tracing). В паре с физикой разрушений это должно вернуть серии статус главного графического бенчмарка индустрии. Проще говоря, новая Crysis снова будет той игрой, ради которой меняют видеокарту. Или плачут, глядя на fps.

Помимо технологии, разработчики планируют исправить одну из главных проблем оригинала - линейную структуру второй половины игры. Открытые джунгли первых часов сменялись коридорным экшеном, и это многих разочаровывало. Новая версия должна это исправить.

Отдельная деталь, которая зацепит ветеранов серии: в ремейк планируют вплести сюжетную линию спин-оффа Crysis Warhead. История Психа и Номада будут рассказаны в рамках единого игрового опыта, что расширит лор и закроет несколько сюжетных пробелов оригинала.

Crytek, похоже, сделала прагматичный выбор: вместо рискованного продолжения серии, растерявшей аудиторию, студия возвращается к истокам и переосмысляет то, что когда-то поставило её на карту игровой индустрии. Полный трассировщик пути, переработанный геймдизайн и интеграция Warhead - если всё это воплотится в жизнь, у нас будет один из самых амбициозных ремейков последних лет. Пока это только слухи и одна вакансия. Но слухи интересные.