Вышла версия 1.0.2 мода Improvement Project, призванного улучшить и доработать ремастер первой Crysis

Команда MTL5 выпустила версию 1.0.2 для проекта Crysis Remastered Improvement Project. Это обновление вносит ряд изменений и улучшений в области звука, игрового процесса и искусственного интеллекта этого популярного шутера.

Напомним, что Crysis Remastered Improvement Project — это мод, призванный исправлять ошибки и улучшать ремастер после прекращения его официальной поддержки. Он включает множество исправлений багов и визуальных улучшений, а также дорабатывает звук, восстанавливает вырезанный из ремастера контент и многое другое.

Версия 1.0.2 в основном сосредоточена на исправлении ошибок и оптимизации аудиосистемы мода. Обновление также устраняет ряд проблем, о которых сообщало сообщество.

Изменения в звуковой составляющей — одна из ключевых особенностей этого обновления. Фоновые звуки (эмбиент) теперь корректнее воспроизводятся при переходе между миссиями, а также при перемещении между помещениями и открытыми пространствами. Исправлены случаи, когда звук становился слишком тихим или пропадал после загрузки сохранения. Также улучшена обработка звука вблизи окон и дверей, что обеспечивает более стабильный уровень громкости при перемещении по игровому миру.

Обновление также меняет звучание техники во время движения. Звуки транспорта стали менее приглушёнными, что приближает их к оригиналу. Некоторые некорректно работающие фоновые звуковые эффекты были временно отключены до их полноценного исправления. Кроме того, устранены звуковые ошибки в миссиях «Деревня» и «Спасение».

Внесены исправления в работу ИИ и игровой процесс. Подкрепление противника в миссии «Шахта» больше не будет появляться прямо перед игроком. Зенитная техника теперь может получать незначительный урон от гранат. Также были скорректированы алгоритмы ИИ, чтобы снизить вероятность того, что враги отвлекаются во время стрельбы вслепую.

Исправлен ряд ошибок на уровнях. В их числе — ситуация, приводящая к невозможности продвинуться дальше в миссии «Шахта», проблема с шумным столом в школе и сбой, из-за которого Номад не комментировал голограмму в миссии «Ядро». Также исправлены некоторые восстановленные диалоги.

Обновление содержит и визуальные улучшения. Дождь в миссии «Восхождение» стал более заметным. На уровнях «Деревня» и «Спасение» удалены дублирующиеся объекты. Исправлено некорректное отображение сигнальных ракет в миссиях «Спасение» и «Гавань». И наконец, обновление улучшает программу установки. Большую часть восстановленного вырезанного контента теперь можно включать и отключать по желанию. Кроме того, управление полем зрения (FOV) перенесено с клавиш Page Up и Page Down на F7 и F8. Это должно сделать игру удобнее для левшей.

Скачать Crysis Remastered Improvement Project версии 1.0.2 можно на сайте по ссылке выше.