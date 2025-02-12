"Максимум боли": разработка новой части Crysis остановлена, а Crytek увольняет сотни сотрудников

После обнадеживающих заявлений в конце 2024 года, когда Crytek уверяла поклонников в отличных успехах в разработке Crysis 4, студия неожиданно объявила о приостановке работы над продолжением культовой франшизы. Массовые увольнения, затронувшие около 15% сотрудников компании, стали шоком для многих. В итоге разработка новой части культовой серии шутеров заморожена на неопределенный срок, а ресурсы Crytek будут перераспределены на поддержку Hunt: Showdown, который продолжает развиваться.

Как и многие наши коллеги, мы не застрахованы от сложной, неблагоприятной динамики рынка, которая обрушилась на нашу отрасль за последние несколько лет. Нам очень больно сообщать сегодня, что мы должны уволить примерно 15% из наших примерно 400 сотрудников. Увольнения затрагивают команды разработчиков и общие сервисы. Это было нелегкое решение, поскольку мы глубоко ценим упорный труд наших талантливых команд.

— заявили в Crytek

Ситуация в Crytek резко ухудшилась на фоне финансовых трудностей и растущего давления со стороны рынка. В третьем квартале 2024 года студия была вынуждена приостановить разработку Crysis 4, а теперь массовые сокращения затронули около 400 сотрудников. В компании отметили, что несмотря на сокращение расходов и операционных затрат, увольнения стали неизбежным шагом для обеспечения дальнейшей финансовой устойчивости. Пострадавшим работникам будут предложены выходные пособия и поддержка в поиске новой работы.

Мы твердо верим в будущее Crytek. С Hunt: Showdown у нас есть очень сильный игровой сервис, и мы полностью привержены его работе. Мы продолжим расширять и развивать Hunt: Showdown с помощью отличного контента и продвигать нашу стратегию для нашего движка CRYENGINE.

— заключили разработчики.

С выходом последней полноценной части франшизы Crysis прошло уже более десяти лет, и надежды на возрождение серии теперь остаются очень туманными. Хотя руководство Crytek сохраняет оптимизм относительно будущего компании, фанаты Crysis будут явно разочарованы.