"Максимум боли": разработка новой части Crysis остановлена, а Crytek увольняет сотни сотрудников

После обнадеживающих заявлений в конце 2024 года, когда Crytek уверяла поклонников в отличных успехах в разработке Crysis 4, студия неожиданно объявила о приостановке работы над продолжением культовой франшизы. Массовые увольнения, затронувшие около 15% сотрудников компании, стали шоком для многих. В итоге разработка новой части культовой серии шутеров заморожена на неопределенный срок, а ресурсы Crytek будут перераспределены на поддержку Hunt: Showdown, который продолжает развиваться.
Как и многие наши коллеги, мы не застрахованы от сложной, неблагоприятной динамики рынка, которая обрушилась на нашу отрасль за последние несколько лет. Нам очень больно сообщать сегодня, что мы должны уволить примерно 15% из наших примерно 400 сотрудников. Увольнения затрагивают команды разработчиков и общие сервисы. Это было нелегкое решение, поскольку мы глубоко ценим упорный труд наших талантливых команд.
— заявили в Crytek
Ситуация в Crytek резко ухудшилась на фоне финансовых трудностей и растущего давления со стороны рынка. В третьем квартале 2024 года студия была вынуждена приостановить разработку Crysis 4, а теперь массовые сокращения затронули около 400 сотрудников. В компании отметили, что несмотря на сокращение расходов и операционных затрат, увольнения стали неизбежным шагом для обеспечения дальнейшей финансовой устойчивости. Пострадавшим работникам будут предложены выходные пособия и поддержка в поиске новой работы.
Мы твердо верим в будущее Crytek. С Hunt: Showdown у нас есть очень сильный игровой сервис, и мы полностью привержены его работе. Мы продолжим расширять и развивать Hunt: Showdown с помощью отличного контента и продвигать нашу стратегию для нашего движка CRYENGINE.
— заключили разработчики.
С выходом последней полноценной части франшизы Crysis прошло уже более десяти лет, и надежды на возрождение серии теперь остаются очень туманными. Хотя руководство Crytek сохраняет оптимизм относительно будущего компании, фанаты Crysis будут явно разочарованы.
жалко да а ведь так классно было взять за шею человечка и шмальнуть его в пальму
Жалко, что все это закончилось на первой части, а вторая уже пыталась в калду и провалилась. Даже Циммера, который писал саундтрек к MW2(иронично), ради этого наняли))
Только вот вторая часть вышла лучше,чем первая, вот незадача...
Только в твоем воображении клон рельсовой калды лучше песочницы из первой. Даже режимы костюма порезали и упростили(прощай скорость и сила), лишь бы каловдутиям было не тяжело бежать по рельсам
Для меня лучший Крузис первый, он не прямой как рельса второй. Где из пункта А в пункт В, можно добраться туевой хучей вариков
Нет.
какие ещё сотни сотрудников. у них штат и не такой уж и большой.
400 это таки сотни)) целых четыре
Тогда у заголовка эффекта бы не было, если бы блохер просто написал, что уволили 15%. А если нет эффекта, значит, блохеру нечего будет намазать на хлеп.
а 15% от 400 это уже никак не сотни, ни одной
Это да, тут сотен не видно.
Если это не сотни аутстаффа, конечно
блохер может блох ловить на хере и кушать
Удивлен что Crytek еще не закрылась. Хант очевидно после недавнего крупного апдейта только теряет аудиторию, которая уже буквально орет что нужно исправлять и улучшать, а эти годами делают вид что они слепые и глухие, только ломая игру с интересной концепцией, которую так и не довели до нормального состояния. А больше доильных игр у них и нет. Эта студия В С Ё мне кажется
Подсказка: Star Citizen делают на модифицированном CryEngine.
Ну вот, а надежда была на реальный некстген... Жаль.
Cry this ((
какой кризис?! работать не хотят.
У разработчиков Crysis наступил Кризис...
Было уже.
https://www.playground.ru/crysis_4/news/maksimum_boli_razrabotka_novoj_chasti_crysis_ostanovlena_a_crytek_uvolnyaet_sotni_sotrudnikov-1752744
Лучше бы сраный драгон эйдж провалился бы!
Так он и провалился... Только с точки зрения EA не тем местом
Пресс Ф помяним
Да всё, умерла так умерла) В принципе 3я часть, на сколько помню, нормально историю
Я как то и не верил что у них что то получится , потому нет никаких эмоций по этому поводу
Чëт орнул. Ох уж этот бедный срузис.
400 человек как то маловато
400 это достаточно много. К сравнению у Remedy тоже около 400 сотрудников.
а про ремеди я молчу у них игры тухленькие поэтому от туда все бегут остались только знакомые поэтому 400
У Crytek вообще игр нет xD Тот же Hunt не игра, а сервис
Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, Alan Wake 2, Control, действительно сплошь и рядом одни тухленькие игры. Офигеваю с таких как ты.
А вот это печально. // Константин Гугуев
Ну и на%уй этот Hunt кому нужен. Многие о нём и не слышали даже😡 // Бо Бёр
RTX 5090 вздохнула с облегчением...
Ну так а чего вы хотели? Crytek сидят в Германии, там сейчас закрываются не только автопроизводители, местные царьки сошли с ума на военной повестке и желанию помочь кое-кому и кидают в топку миллионы или даже миллиарды евро! Бизнесу уже поплохело, на месте Crytek - я бы свинтил в какие-нибудь Арабские Эмираты и спокойно бы занимался бизнесом.
Могу только пожать плечами...
эх, печально что не развивается такой крутой движок и все больше популярен анриал енджин. я теперь как вижу игру с движком анриал енджин - скипаю от беды подальше. сейчас почти все силы тратят на графику и все больше забивают на физику.
когда был малой, мне действительно казалось что графика просто реалистичная, а это таже мафия 1, к примеру. сейчас смотришь на такие игры как звездные войны, даже не outlaws, а fallen order и реально грустно, все движения вообще не чувствуются, хотя сюжет реально крутой, локации прикольные, но движок вообще все портит. заходишь в стим и видишь что все довольны. реально ? довольны ? а индиана джонс .. изначально было понятно что херня, но 90% говорят что крутая. да понятно по графике, по визуальным составляющим, но что с движком ? там какой то id Tech 7. движения все смешные, все что связано с его хлыстом, это вообще смех.
и в погоне за красивой картинкой мы утратили настоящий реализм.
и, кстати, если что, игры Kingdom Come: Deliverance и Kingdom Come: Deliverance II тоже на движке край енджин. а вот новый ведьмак делается на анриале.
Вот как раз Майки и хотят купить Crytek, из-за из движка
Сейчас по моему хорошая физика только в играх от Sony и то не везде.
А как-же новый срачь ПК vs консоли? С выходом каждой новой части (особенно третьей) он взлетал до неимоверных высот...
Какая неблагоприятная динамика рынка? Типа люди перестали покупать игры и они решили не делать?
Внутренние экономические проблемы Германии. Где Crytek и распологается.