Старший дизайнер уровней Crytek поделился с поклонниками Crysis эмоциями от грядущей Crysis 4

В ближайшее будущее ожидается очередная игра в популярной серии научно-фантастических шутеров от первого лица Crysis, и, судя по всему, Crytek в очередной раз намерена создать действительно революционную игру. Анонс Crysis 4 случился довольно давно, причем в виде простого тизера, и это практически все, что мы получили о нем до сих пор.
Как бы то ни было, Crytek решила рассказать о своих ожиданиях от игры, приглашая все больше людей присоединиться к команде и поработать над Crysis 4. Старший дизайнер уровней Жюльен Эвейе недавно опубликовал в Твиттере вакансию старшего гейм-дизайнера Crytek для Crysis 4 и немного подначил тем самым поклонников Crysis, сообщив, что игра весьма амбициозна и многообещающа.
"Мы ищем старшего гейм-дизайнера в Crytek для работы над Crysis 4. Вы даже не представляете, насколько это многообещающая игра. Подайте заявку и узнайте", - написал Эвейле в Твиттере.
Естественно, это лишь незначительный намек на масштабы игры, но так как новостей о Crysis 4 практически нет, фанаты Crysis наверняка будут рады любой информации, которую смогут получить.
надеюсь самая главная революция будет в плане оптимизации игры.
Ну, первая часть была хорошо оптимизирована. Просто она далеко опередила своё время
На момент выхода Крайзис,осенью 2007 года,купил как раз свой первый комп,Кор2 дуо, 4г оперы и видюха,нвидиа 8600гтс 512мб,на средне-высоких с небольшими тормозами, прошел до конца и был доволен как слон,ощущенье от игры были просто обалденные, ну и конечно сильно потрясла крутая графика.
Ну хз. Первый биошокэ меня тогда больше впечатлил. А тут обычная пострелушка.
Биошок мне тогда показался,каким то цирком с красивой графикой,немного поиграл и на половине забросил,потомучто в то время любил,только сурьезные боевики,типа Колда, Тайм шифт, Риддик,Фаркрай,Дум3 и тому подобные.
Компьютеры игроков: *пародируя крестьянина (вроде) из WC3" - ну вот... меня убьют...
Главное чтобы не получилось,как с третьей частью,графика была обалденная,но вторая половина игры проходит в потемках,пряча все красоты движка,ну и сюжет не такой интересный,как в первых двух и дополнении.
Интересно какие системные требования будут.
RTX 4090 в минималках
4-й энергоблок ЗАЭС для игры в 1080
Ну примерно так я и думал.
я подал заявку и узнал, реально игра топ ! пацан не обманул
Лучше бы Hunt с таким энтузиазмом допиливали)
Пусть вернут Номада и графику.
Это который за всю игру две с половиной фразы сказал?
грядущей- даты релиза даже нет
Если игра опять сделает технический прорыв, то снова все будут определять крутость PC по: "Он потянет Crysis"
Какой прорыв? Эта студия не смогла даже ремастеры сделать нормально.
У Crysis 2 получился отличный ремастер. В отличие от третьей и первой частей, разница заметна.
да да да..нас ждет открытый мир, как в Старфилд и механика стрельбы, как в Таркове?))
Вангую, выйдет не раньше 2026
Смогут ли сделать в игру, в которую захочется играть?
Проходил в начале 2008. Помню как игромания пиарила его и как потом офигевала от того какая игра шлак и как её продавать.
Но игра и в самом деле затерялась на фоне сталкера, биошока, колды.
Так неудивительно, потому что по сути это была не игра, а растянутая по продолжительности технодемка.