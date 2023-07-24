Crysis 4 TBA
8.3 132 оценки

Старший дизайнер уровней Crytek поделился с поклонниками Crysis эмоциями от грядущей Crysis 4

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Gruz_
Новости

В ближайшее будущее ожидается очередная игра в популярной серии научно-фантастических шутеров от первого лица Crysis, и, судя по всему, Crytek в очередной раз намерена создать действительно революционную игру. Анонс Crysis 4 случился довольно давно, причем в виде простого тизера, и это практически все, что мы получили о нем до сих пор.

Как бы то ни было, Crytek решила рассказать о своих ожиданиях от игры, приглашая все больше людей присоединиться к команде и поработать над Crysis 4. Старший дизайнер уровней Жюльен Эвейе недавно опубликовал в Твиттере вакансию старшего гейм-дизайнера Crytek для Crysis 4 и немного подначил тем самым поклонников Crysis, сообщив, что игра весьма амбициозна и многообещающа.

"Мы ищем старшего гейм-дизайнера в Crytek для работы над Crysis 4. Вы даже не представляете, насколько это многообещающая игра. Подайте заявку и узнайте", - написал Эвейле в Твиттере.

Естественно, это лишь незначительный намек на масштабы игры, но так как новостей о Crysis 4 практически нет, фанаты Crysis наверняка будут рады любой информации, которую смогут получить.

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28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Magmor

надеюсь самая главная революция будет в плане оптимизации игры.

15
Ethan Hunt

Ну, первая часть была хорошо оптимизирована. Просто она далеко опередила своё время

10
BlackCloak
22
Denn378 Ethan Hunt

На момент выхода Крайзис,осенью 2007 года,купил как раз свой первый комп,Кор2 дуо, 4г оперы и видюха,нвидиа 8600гтс 512мб,на средне-высоких с небольшими тормозами, прошел до конца и был доволен как слон,ощущенье от игры были просто обалденные, ну и конечно сильно потрясла крутая графика.

2
Pravdarub Denn378

Ну хз. Первый биошокэ меня тогда больше впечатлил. А тут обычная пострелушка.

-1
Denn378 Pravdarub

Биошок мне тогда показался,каким то цирком с красивой графикой,немного поиграл и на половине забросил,потомучто в то время любил,только сурьезные боевики,типа Колда, Тайм шифт, Риддик,Фаркрай,Дум3 и тому подобные.

0
FlyRazer

Компьютеры игроков: *пародируя крестьянина (вроде) из WC3" - ну вот... меня убьют...

3
Denn378

Главное чтобы не получилось,как с третьей частью,графика была обалденная,но вторая половина игры проходит в потемках,пряча все красоты движка,ну и сюжет не такой интересный,как в первых двух и дополнении.

2
Destroited

Интересно какие системные требования будут.

1
Protocol10

RTX 4090 в минималках

6
N1k3_22

4-й энергоблок ЗАЭС для игры в 1080

11
Destroited N1k3_22

Ну примерно так я и думал.

2
CURiOSiTY7

я подал заявку и узнал, реально игра топ ! пацан не обманул

1
deusMarshall

Лучше бы Hunt с таким энтузиазмом допиливали)

0
Kenn1y

Пусть вернут Номада и графику.

0
Evil in the flеsh

Это который за всю игру две с половиной фразы сказал?

0
YoungZim

грядущей- даты релиза даже нет

0
Artery Kaulitz

Если игра опять сделает технический прорыв, то снова все будут определять крутость PC по: "Он потянет Crysis"

0
wianewa

Какой прорыв? Эта студия не смогла даже ремастеры сделать нормально.

0
warp 37 wianewa

У Crysis 2 получился отличный ремастер. В отличие от третьей и первой частей, разница заметна.

0
Melo 88

да да да..нас ждет открытый мир, как в Старфилд и механика стрельбы, как в Таркове?))

0
SewAwOw

Вангую, выйдет не раньше 2026

0
Dinarisch

Смогут ли сделать в игру, в которую захочется играть?

0
Pravdarub

Проходил в начале 2008. Помню как игромания пиарила его и как потом офигевала от того какая игра шлак и как её продавать.

Но игра и в самом деле затерялась на фоне сталкера, биошока, колды.

-1
Evil in the flеsh

Так неудивительно, потому что по сути это была не игра, а растянутая по продолжительности технодемка.

0