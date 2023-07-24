Старший дизайнер уровней Crytek поделился с поклонниками Crysis эмоциями от грядущей Crysis 4 ©

В ближайшее будущее ожидается очередная игра в популярной серии научно-фантастических шутеров от первого лица Crysis, и, судя по всему, Crytek в очередной раз намерена создать действительно революционную игру. Анонс Crysis 4 случился довольно давно, причем в виде простого тизера, и это практически все, что мы получили о нем до сих пор.

Как бы то ни было, Crytek решила рассказать о своих ожиданиях от игры, приглашая все больше людей присоединиться к команде и поработать над Crysis 4. Старший дизайнер уровней Жюльен Эвейе недавно опубликовал в Твиттере вакансию старшего гейм-дизайнера Crytek для Crysis 4 и немного подначил тем самым поклонников Crysis, сообщив, что игра весьма амбициозна и многообещающа.

"Мы ищем старшего гейм-дизайнера в Crytek для работы над Crysis 4. Вы даже не представляете, насколько это многообещающая игра. Подайте заявку и узнайте", - написал Эвейле в Твиттере.

Естественно, это лишь незначительный намек на масштабы игры, но так как новостей о Crysis 4 практически нет, фанаты Crysis наверняка будут рады любой информации, которую смогут получить.