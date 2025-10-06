Crysis Remastered Trilogy вышла в GOG, а оригинальная Crysis теперь в программе GOG Preservation Program

GOG снова расширили свой магазин, выпустив Crysis Remastered Trilogy и пообещав сохранить работоспособность оригинальной Crysis. Теперь все три обновлённые игры доступны в GOG как в комплекте, так и по отдельности/

Оригинальная Crysis — единственная игра, которая на данный момент находится в программе GOG Preservation Program. GOG обещает сохранить её работоспособность на современных системах, а также оказывать техническую поддержку.

Приятно видеть, что в GOG появляется больше игр, это способствует конкуренции между магазинами, от чего выигрывают все.