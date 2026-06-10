Выпущена версия 1.0.1 проекта по улучшению ремастера Crysis

Команда MTL5 выпустила версию 1.0.1 проекта Crysis Remastered Improvement Project. Этот мод вносит ряд изменений и доработок в ремастер любимого многими шутера от первого лица.

Crysis Remastered Improvement Project — это мод, цель которого — продолжить исправление ошибок и внесение улучшений в ремастер после прекращения официальной поддержки. Он добавляет множество исправлений ошибок и визуальных улучшений. Он также включает в себя улучшения звука, восстанавливает контент, вырезанный из ремастера, и многое другое.

Главная особенность версии 1.0.1 — улучшенный звук. По словам команды разработчиков, они переработали систему окружающего звука, чтобы обойти проблемы в ремастере. Эта новая система изменяет поведение звука в разных областях и позволяет звуку плавно нарастать. Обновление заняло несколько месяцев из-за большого объёма работы. Команда также улучшила звук внутри зданий. Хотя в Crysis Remastered по-прежнему нет продвинутого направленного звука, звуки снаружи теперь могут плавно появляться и исчезать в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к дверям и окнам. Это делает звук более естественным и захватывающим.

Установленное оружие было серьёзной проблемой для ИИ в Crysis Remastered. В некоторых случаях враги застревали, пытаясь использовать его, и постоянно перемещались вверх и вниз, не устанавливая оружие. Чтобы исправить это, команда добавила новую систему. Если ИИ не удаётся установить оружие, он теперь переместится в другую позицию и попробует что-то другое.

Команда также улучшила реакцию ИИ на атаки игроков сзади. Раньше враги часто игнорировали игроков, которые перемещались вокруг них. Теперь солдаты ИИ будут отступать от установленного оружия, если игрок подойдет слишком близко или атакует сзади. Это помогает им вести себя более естественно.

Также есть некоторые улучшения в поведении ИИ вблизи растительности. В будущем планируются более масштабные обновления, но теперь враги могут использовать стрельбу вслепую, если считают, что игрок прячется в ближайших кустах или траве. Это сделает сражения более правдоподобными и динамичными.

Версия 1.0.1 привносит несколько визуальных улучшений. Например, теперь есть улучшенные эффекты частиц. Деревянные заборы теперь разбрасывают щепки, ящики рушатся в клубах дыма и многое другое. Это сделает бои гораздо менее однообразными.

Команда также создала скрипт для поиска объектов, которые были удалены из оригинальной игры и не были восстановлены в ремастере. В результате сотни мелких предметов были добавлены обратно. Среди них книги, бутылки, газеты, метлы, мусорные баки, отвёртки и даже подвижные объекты, такие как автомобильные двери. Эти изменения могут показаться незначительными, но они улучшают как визуальную составляющую игры, так и её физические взаимодействия. Благодаря этому Crysis Remastered теперь выглядит и ощущается ближе к оригинальной игре.

Прежде чем закончить, стоит отметить, что команда разработчиков модов теперь сосредоточится на Crysis 2 Remastered. Мне очень интересно посмотреть, что они смогут с этим сделать. Насколько я помню, в этом ремастере было много проблем, включая серьёзные баги, которые могли блокировать прогресс игрока. Хорошая новость в том, что команда ещё не закончила работу над Crysis Remastered. Планируются новые обновления, так что впереди ещё много работы.

Вы можете скачать Crysis Remastered Improvement Project V1.0.1 отсюда.