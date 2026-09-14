В Steam временно бесплатно раздают файтинг-головоломку Crystal Crisis

В Steam началась ограниченная по времени раздача игры Crystal Crisis - необычного гибрида файтинга и головоломки. Обычная цена игры составляет 635 рублей, однако сейчас ее можно получить бесплатно навсегда. На момент написания новости у игры 81% из 129 обзоров положительные, что дает ей статус "очень положительные" отзывы.

Crystal Crisis - это аркадный файтинг, в котором вместо традиционных комбо и уклонений игрокам нужно решать головоломку в стиле "Тетриса". Механика строится на составлении цветных кристаллов: накопленные очки конвертируются в мощные атаки, которые позволяют выбить соперника из равновесия.

Одной из ключевых особенностей Crystal Crisis является "звездный" состав бойцов. В игре представлено 20 уникальных персонажей, среди которых Quote и Curly Brace из Cave Story, Isaac из The Binding of Isaac, Astro Boy и Black Jack из Tezuka Productions, Umihara Kawase и многие другие. Подобный кроссовер делает игру привлекательной для поклонников разных франшиз.

Помимо стандартных поединков, Crystal Crisis предлагает:

Локальный и онлайн-мультиплеер для сражений с друзьями или игроками по всему миру;

Сюжетный режим с несколькими ветвями прохождения;

Аркада, режим выживания, командный режим и тренировка.

Чтобы добавить Crystal Crisis в библиотеку, достаточно нажать кнопку "Добавить на аккаунт" на странице игры в Steam. Скачивать проект сразу не обязательно - он сохранится в коллекции навсегда. Раздача действует до 22 сентября 9:59 по МСК.