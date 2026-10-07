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Crystal in Carnations TBA
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Фэнтези
7.3 3 оценки

Война фракций и две боевые системы: анонсирована масштабная тактическая RPG Crystal in Carnations

Апчхий Апчхий

Студия Salmon Snake Games представила трейлер своего нового проекта - Crystal in Carnations. Это глубокая сюжетная тактическая ролевая игра в сеттинге мрачного военно-фэнтезийного эпоса, где решения игрока будут напрямую менять как геополитическую карту мира, так и ситуацию на полях сражений.

У проекта уже появилась официальная страница в Steam, где игру можно добавить в список желаемого.

События разворачиваются в королевстве Вивестрия, переживающем самый разрушительный кризис в своей истории. Сто лет хрупкого мира были разорваны в клочья, когда войска Великого Принципата Ааронбург перешли горные хребты и начали безжалостную экспансию. Три года Вивестрия сдерживала натиск, потеряв в ущельях тысячи воинов, чьи замерзшие тела превратились в безмолвных стражей королевства.

Игроку предстоит взять на себя роль одного из защитников — будь то знатный дворянин или обычный простолюдин — и пройти через горнило тотальной войны.

Эффект бабочки в масштабах королевства: Сюжет предлагает разветвленную систему дорог и выборов. Ваши действия будут иметь долгосрочные последствия: вы можете попытаться сохранить старый феодальный порядок или выковать на руинах абсолютно новый мир.

Два взгляда на тактику: Главное геймплейное новшество — наличие двух абсолютно независимых тактических боевых систем. Разработчики обещают, что это заставит игроков кардинально менять подход и стратегию в зависимости от типа боевого столкновения.

Гибкое развитие отряда: Каждый член вашей команды может быть детально настроен под ваш индивидуальный стиль игры.

Анонсы 1 Трейлеры 1
16
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Bright Perkin

Ии-шная д.исня.

8
Neko-Acheron

Почему все такие страшные в этой игре?

5
Игнатий Лапкин

Закинул в избранное,глаза у персонажей какие-то слишком большие

1
UnquestionableOtwin

Кто вообще в такое играет?На Тетрисе графика лучше.

1