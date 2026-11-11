Без автобоя, но с воздушными комбо - Crystal of Atlan вышла в RuStore

В RuStore вышла Crystal of Atlan — кроссплатформенная экшен-MMO с аниме-графикой и боевой системой, построенной вокруг комбинаций ударов. Игра уже вышла на глобальном рынке в 2025 году, а теперь готовится к российскому релизу с полной локализацией.

Главная особенность Crystal of Atlan — сражения, в которых важны не только характеристики персонажа и экипировка, но и то, насколько хорошо игрок освоил управление. Здесь нет автобоя, зато можно подбрасывать противников, продолжать комбо в воздухе и комбинировать способности для длинных серий атак.

Разбираемся, что представляет собой Crystal of Atlan и какой контент ждёт игроков.

Воздушные комбо вместо автобоя

В основе Crystal of Atlan лежит динамичная боевая система, которая заметно отличается от привычной для мобильных MMORPG схемы с автоматическим применением способностей.

Бои проходят в реальном времени. Персонаж может атаковать противника на земле, подбрасывать его и продолжать комбинацию уже в воздухе. Вертикальность здесь не просто визуальный эффект, а полноценная часть боёвки: она позволяет продлевать серии ударов, контролировать противника и выбирать положение для следующей атаки.

При этом просто нажимать все доступные кнопки подряд не получится. У навыков есть время восстановления, противники могут прерывать атаки, а ошибку с выбором момента для уклонения легко пропустить. Поэтому многое зависит от таймингов, позиционирования и последовательности применения способностей.

По ощущениям от механик Crystal of Atlan ближе к слэшерам, чем к классическим MMORPG с таргетной боевой системой. Однако прокачка, подбор экипировки и фарм подземелий остаются важной частью игрового процесса.

Семь классов и почти два десятка специализаций

В актуальной версии Crystal of Atlan доступны семь базовых классов и 19 специализаций. В их числе есть как привычные для фэнтезийных RPG мечники и маги, так и персонажи с более необычным оружием и механиками.

На 15-м уровне открывается возможность выбрать продвинутую специализацию. Она влияет не только на набор умений, но и на стиль боя: одни персонажи ориентированы на ближний бой и быстрые комбинации, другие эффективнее действуют на расстоянии или используют контроль противников.

У классов предусмотрено до 20 навыков, из которых можно составлять собственные комбинации. Благодаря этому даже внутри одной специализации можно экспериментировать с ротациями и подбирать умения под конкретные активности.

Развитие персонажа не заканчивается на выборе способностей. Снаряжение тоже придётся добывать и улучшать. Поэтому успешная комбинация ударов не заменяет хорошую экипировку, особенно в сложном PvE-контенте.

Подземелья, рейды и PvP

Помимо сюжетной кампании, в Crystal of Atlan есть кооперативные подземелья, рейдовые боссы, одиночные испытания и несколько соревновательных режимов.

Для группового прохождения предусмотрены Экспедиции. Среди них — «Темница разума» и «Предел погружения», где команды сражаются с боссами ради рейдового снаряжения. Здесь уже недостаточно просто выучить ротацию: нужно следить за механиками противника и правильно выбирать моменты для нанесения урона.

Тем, кто предпочитает одиночные испытания, доступен «Нексум» — PvE-режим с элементами рогалика, в котором можно проверить возможности своего персонажа без полноценной группы.

PvP представлено аренами 1х1 и 3х3. В дуэлях характеристики участников уравниваются, поэтому преимущество от прокачки и экипировки не должно становиться решающим фактором. Гораздо важнее знание класса, грамотное использование навыков и умение подстраиваться под соперника.

В командных боях добавляется взаимодействие с союзниками. Можно комбинировать способности разных классов, использовать контроль и распределять роли внутри группы.

Есть и более масштабные режимы. Например, «Запретная зона» сочетает PvP и PvE: две стороны сражаются друг с другом, захватывают лагеря и одновременно пытаются нанести урон боссу.

Мир, в котором магия соседствует с технологиями

Действие Crystal of Atlan происходит в магопанк-вселенной, где парящие острова, дирижабли и механические конструкции существуют рядом с магией и древними артефактами.

По сюжету некогда единый континент раскололся после взрыва Столпа Мира. Теперь отдельные фракции борются за Кристалл Атлана — источник огромной магической энергии. Игрок присоединяется к гильдии Искателей, исследует руины и постепенно разбирается в причинах конфликта.

Визуально игра сочетает аниме-эстетику с фэнтезийным окружением и технологическими элементами. Crystal of Atlan работает на Unreal Engine 4, а её сражения сопровождаются большим количеством эффектов и анимаций.

При этом сюжетная часть — лишь одна из составляющих игры. Основное время после развития персонажа предстоит проводить в подземельях, рейдах, PvP и других повторяемых активностях.

Что известно о российском релизе

Глобальная версия Crystal of Atlan вышла в мае 2025 года. В России и странах СНГ издателем выступает Astrum Entertainment.

Для местной версии заявлены отдельные серверы, полная русская локализация с профессиональной озвучкой и обновления одновременно с глобальной версией.

В октябре уже прошло закрытое бета-тестирование, в котором участникам открыли актуальный набор классов, возможность прокачаться до 70-го уровня и основные PvE- и PvP-активности.

Игра может заинтересовать прежде всего тех, кому в MMORPG важна активная боевая система, но при этом хочется привычного MMO-контента: прокачки, фарма экипировки, совместных рейдов и PvP.