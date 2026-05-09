Crystal of Atlan празднует год и зовёт 2B - коллаборация с NieR: Automata стартует 21 мая

Экшен-RPG Crystal of Atlan, вышедшая в мае прошлого года, готовится к первому дню рождения. Главным событием станет коллаборация с NieR: Automata — анонсирована версия «Visitors from YoRHa», которая продлится с 21 мая по 18 июня.

NieR: Automata, напомним, детище PlatinumGames и Square Enix с тиражом больше 10 миллионов копий. Постапокалиптическая история про андроидов и машинные формы жизни — материал благодатный, и в Crystal of Atlan его адаптировали плотно: добавят нового босса «Grün», мини-игру «Hacking Protocol», питомца Pod 042 и два коллаборационных маунта — Ho229 Type-B и Type-S. Из косметики обещают скин оружия «Virtuous Contract», титул «Glory to Mankind» и шесть эмоций. Получить всё это можно будет через внутриигровые активности и специальный магазин Emil's Shop.

Одновременно с коллаборацией в игре появится новый класс — Karmaslayer. По описанию: ледяной мечник, который после ранений и потери друга научился управлять клинками льда и пламени, а за спиной держит синепламенного демона-меча. Механика завязана на два ресурса — Karmaslayer Energy и Erosion Energy, после второго пробуждения можно тратить оба для мощных атак.

Помимо этого, в рамках юбилейного фестиваля запустят «Growth Supply Station» с наградами за прокачку, пазл-ивент «Journey Memories» и кросс-региональный турнир CoA Super Showmatch с 7 по 31 мая. Формат — инфлюенсеры из Тайваня, Таиланда, Индонезии и Филиппин собирают команды, финал 30 мая в формате PvP 3 на 3 и PvE-спидран по подземелью Apocalyptic Descent. Призовой фонд — 8 тысяч долларов. Отдельно объявлен набор создателей контента с призовым пулом больше 20 тысяч долларов деньгами и игровыми ваучерами.

Crystal of Atlan вышла 28 мая 2025 года на мобильных платформах, PC и PS5, издатель — Nuverse. Игра бесплатная, жанр — magicpunk combo action RPG. Детали по коллаборации и турниру обещают публиковать в официальных соцсетях игры. Ограничений по доступу для российских игроков в анонсе не указано.