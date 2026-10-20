Crystal of Atlan запускает коллаборацию с Ghost in the Shell: S.A.C.

В Crystal of Atlan стартовала коллаборация с Ghost in the Shell: S.A.C. Ролик показывает, как Section 9 реагирует на аномальный сигнал в Атлане.

В игре открывается режим Simulated Warzone, где можно управлять Tachikoma и испытать боевой стиль Section 9. Также появляются питомец Motoko Kusanagi, транспорт Tachikoma и варианты его окраски.

Одновременно максимальный уровень приключений повышается до 80-го, добавляются глава Hymn of Redemption, новое снаряжение и хэллоуинское событие Doradoween.