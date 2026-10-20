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Crystal of Atlan 28.05.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
3.4 15 оценок

Crystal of Atlan запускает коллаборацию с Ghost in the Shell: S.A.C.

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В Crystal of Atlan стартовала коллаборация с Ghost in the Shell: S.A.C. Ролик показывает, как Section 9 реагирует на аномальный сигнал в Атлане.

В игре открывается режим Simulated Warzone, где можно управлять Tachikoma и испытать боевой стиль Section 9. Также появляются питомец Motoko Kusanagi, транспорт Tachikoma и варианты его окраски.

Одновременно максимальный уровень приключений повышается до 80-го, добавляются глава Hymn of Redemption, новое снаряжение и хэллоуинское событие Doradoween.

Трейлеры 2
9
3
Комментарии:  3
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