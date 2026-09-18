Открылась регистрация на закрытый бета-тест Crystal of Atlan в России и СНГ

Astrum Entertainment объявила об открытии регистрации на закрытый бета-тест Crystal of Atlan в России и ряде стран СНГ. ЗБТ будет проходить с 15 по 21 октября.

На ПК принять участие в ЗБТ можно будет через платформу Astrum Play. Владельцам Android-устройств в день старта тестирования предложат скачать официальный APK-файл с сайта игры. Crystal of Atlan поддерживает кроссплатформенную игру и единый прогресс между компьютерами и мобильными устройствами.

Crystal of Atlan представляет собой Action-MMORPG с аниме-стилистикой, в мире которой фэнтези сочетается с технологиями. Боевая система работает в реальном времени и не предусматривает автобоя: игрокам предстоит самостоятельно комбинировать наземные и воздушные атаки, уклоняться от ударов, выбирать позицию и использовать особенности окружения.

Отдельное внимание разработчики уделяют развитию персонажей. После выбора стартового класса на 15-м уровне открываются дополнительные специализации, а при создании билдов можно комбинировать более 20 навыков. Помимо сюжетного и другого PvE-контента, предусмотрены совместные подземелья, рейды с боссами, дуэли и командные PvP-сражения.

Российская версия Crystal of Atlan получит полную локализацию. На русский язык переведут интерфейс, субтитры, руководства и другие материалы, а персонажи также получат русскую озвучку с участием профессиональных актеров.

Одновременно с регистрацией стали доступны платные «Наборы Первооткрывателя» с внутриигровыми предметами, титулами и эксклюзивным для СНГ-региона питомцем. Некоторые варианты также позволяют заранее зарезервировать имя персонажа или название флотилии.

Предрегистрация продолжится вплоть до начала открытого бета-тестирования. Зарегистрировавшимся игрокам обещают на старте ОБТ 300 Кристаллов, а дополнительные награды будут открываться по мере увеличения общего количества участников предрегистрации.

Crystal of Atlan работает на Unreal Engine 4. Для ПК заявлены минимальные требования в виде процессора Intel Core i5 девятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты GeForce GTX 750 Ti, а для установки потребуется 50 ГБ свободного пространства. На смартфонах необходима Android 7.0 или более новая версия.