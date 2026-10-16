В России стартовало закрытое бета-тестирование MMORPG Crystal of Atlan на PC

Разработчик и издатель Astrum Entertainment объявил о старте закрытого бета-тестирования Crystal of Atlan — бесплатной кроссплатформенной Action-MMORPG, сочетающей динамичные сражения, зрелищные комбинации ударов и фэнтезийный мир, в котором магия соседствует с высокими технологиями. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и скачать клиент через Astrum Play.

Игрокам сразу предоставляется доступ к актуальной версии Crystal of Atlan со всеми классами и подклассами, включая недавно добавленную Изобретательницу и Мелодию — новый подкласс Монаха. Максимальный уровень персонажа составляет 70, а дополнительные активности будут открываться постепенно по мере прохождения.

Любителей совместных приключений ждут кооперативные рейды, включая «Темницу разума» и «Предел погружения», где можно сразиться с могущественными боссами и получить ценное снаряжение. Для одиночного прохождения предусмотрен режим «Нексум» с персональными достижениями.

В PvP доступны дуэли 1 на 1 с уравненными характеристиками, командные сражения 3 на 3 и более масштабные активности. Среди них — «Большой куш», где победители могут забирать часть силы поверженных противников, и межсерверная «Запретная зона», объединяющая PvP и PvE с захватом лагерей и сражениями против босса. Также игроки смогут участвовать в сезонном «Арканитовом лабиринте» с командными соревнованиями и наградами.

Во время тестирования предусмотрены бонусы за развитие персонажа, прохождение сюжетных заданий и повышение боевой мощи. Отдельные награды можно будет получить за высокие позиции в серверном рейтинге снаряжения.

Параллельно продолжается предрегистрация к открытому бета-тестированию. Все зарегистрированные игроки получат на старте ОБТ 300 Кристаллов, а при достижении общих целей сообщества смогут дополнительно заработать до 20 Арканитовых веретён и эксклюзивный костюм «Рождение легенды».

Crystal of Atlan поддерживает PC и мобильные устройства и полностью локализована на русский язык. Дату начала открытого бета-тестирования Astrum Entertainment объявит позднее. Зарегистрироваться и принять участие в ЗБТ можно на официальном сайте, а следить за новостями в социальных сетях - Вконтакте и Telegram.