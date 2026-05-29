Разработчик Andrew Willman представил тактическую ролевую игру Crystal Project 2

Независимый разработчик Andrew Willman открыл страницу своей новой тактической японской ролевой игры Crystal Project 2 в сервисе Steam. Проект представляет собой сиквел оригинальной игры, предлагающий исследовать новый бесшовный открытый мир Сикаморы без случайных столкновений с противниками.

В Crystal Project 2 игрокам предстоит заняться исследованием обширных территорий, поиском ответов на загадки сновидений и развитием собственного отряда. Создатель делает акцент на нелинейной структуре прохождения, где пользователи могут свободно перемещаться по миру без загрузочных экранов и невидимых барьеров. При этом сюжетное приключение полностью самостоятельно, поэтому для понимания происходящего предварительное прохождение 1 части не потребуется.

Боевая система новинки сохранит ключевые тактические элементы предшественника, включая механику контроля уровня угрозы, определяющую цели вражеских атак. Разработчик обещает сделать сражения максимально прозрачными для понимания. На экране будут наглядно отображаться очередность ходов персонажей, наносимый урон и шансы на успешное попадание по целям. Случайные битвы в игре отсутствуют, а пользователи смогут изучать мир в комфортном для себя темпе, не опасаясь безвозвратно пропустить какой-либо контент.

Игровой процесс предложит расширенный набор классов, переработанные старые специализации, новые активные и пассивные умения, а также измененную систему оружейных навыков, которые теперь классифицируются на режущие, колющие и ударные. Среди дополнительных возможностей заявлены гибкая настройка внешнего вида участников отряда, система быстрого перемещения с помощью домашних камней и полноценная механика рыбной ловли.

На данный момент точная дата выхода Crystal Project 2 на персональных компьютерах не сообщается. На странице проекта в Steam уже опубликованы системные требования, согласно которым для минимальных настроек графики потребуется процессор уровня Intel Core i5-2000 Series и видеокарта NVIDIA GeForce GT 525M. Игру уже можно добавить в список желаемого.