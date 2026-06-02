Для бесплатного ролевого экшена Crystalfall выйдет крупное контентное обновление с офлайн-режимом

Разработчики бесплатного ролевого экшена Crystalfall объявили о выпуске крупного обновления, релиз которого запланирован на 4 июня 2026 года. Апдейт добавит в игру множество нового контента, включая экспериментальный офлайн-режим, дополнительные предметы, уникальные механики развития персонажа и изменения в системе монетизации.

В рамках грядущего обновления игроки получат доступ к 57 новым уникальным предметам, 7 типам противников и 4 активным навыкам. Разработчики также представят механику улучшения качества умений и вариативные узлы в древе талантов, позволяющие выбирать между различными бонусами. Для высокоуровневых персонажей подготовлен уникальный контент, включающий специальную карту, босса, аномалии различной сложности и контейнеры с ценным грузом для выполнения особых заданий.

Среди улучшений качества жизни игроков заявлены долгожданный фильтр добычи и возможность приобретения 1 дополнительной вкладки сундука за внутриигровые осколки. В качестве экспериментальной функции добавлена возможность управления движением персонажа с помощью клавиш WASD. Также заявлена ограниченная совместимость с портативной консолью Steam Deck, для настройки управления на которой разработчики обещают выпустить отдельное руководство. В техническом плане обновление принесет улучшения производительности и баланса игрового процесса.

Важным нововведением станет появление базовой версии автономного одиночного режима. Данный режим призван обезопасить игроков от возможных проблем с серверами в первые дни после запуска обновления. Офлайн-версия исключает все сетевые элементы, такие как внутриигровой магазин, торговлю, таблицы лидеров и совместную игру. Перенос персонажей между сетевым и автономным режимами не предусмотрен, а для запуска офлайн-версии потребуется выбрать соответствующий пункт в меню запуска в клиенте Steam.

Перед установкой патча, ровно за 1 час до его релиза, серверы игры будут временно отключены для проведения технических работ. После загрузки обновления древо талантов всех существующих персонажей будет сброшено, а очки умений вернутся для перераспределения. Установленные ранее глифы переместятся во временную вкладку сундука под названием Утерянное и найденное, откуда их можно будет забрать. Создатели предупреждают, что создание предметов из добычи может изменить их характеристики, так как они автоматически обновятся до версии патча 1, что может повлечь изменение требований к уровню персонажа.

Разработчики также пересмотрели систему монетизации на основе отзывов сообщества. Стоимость дополнительной вкладки инвентаря будет навсегда снижена со 150 до 75 внутриигровых кредитов, а совершившие покупку ранее игроки получат компенсацию. В продажу поступит новый вариант пополнения баланса на 50 кредитов, а набор основателя уровня Платина будет убран из магазина. В честь запуска обновления пройдет розыгрыш внутриигровой валюты среди 100 случайных игроков, выполнивших определенные условия до 7 июня 2026 года.